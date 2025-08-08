En una entrevista que duró casi dos horas, la excanciller Diana Mondino quedó en evidencia frente al periodista Mehdi Hasan, de la cadena Al-Jazeera.

"Creo que va a tener repercusiones en cuanto a que la gente que no sabe mucho lo que pasa en Argentina y que lo ve (a Javier Milei) como un personaje cómico, se va a dar cuenta de que de cómico no hay nada", dijo la periodista latinoamericana residente en Londres Marta Núñez en la 750.

"Ella miraba al público tratando de buscar algún tipo de solidaridad que no había en absoluto, se mandó también algunos chistes que nadie festejó", agregó en Escuchá Página|12.



Respuestas evasivas e intentos fallidos de humor, cuando no aseveraciones cuestionables, fueron algunos de los recursos de Mondino en las casi dos horas de intercambio con Hasan.

"Ella soportó a este entrevistador, que es amable pero es implacable como un tábano, y que dejó en claro que la economista no puede o no quiere contestar a preguntas cerradas que requieren un sí o no", agregó la periodista.



En particular, una de las respuestas que llamó la atención de Núñez se dio en el comienzo de la entrevista, en referencia al apoyo que Mondino aún le brinda al gobierno de Javier Milei, incluso después de que la echaran de manera poco elegante y con insultos del presidente del por medio. Mondino respondió que "los líderes vienen y van y los países quedan".

"Esas pequeñas cosas son críticas muy importantes, porque la ponen en una situación como de estar en la mitad y que no se mueve ni para un lado ni para el otro por creer que tiene una estrategia inteligente. Pero también la desnuda como una persona sin convicciones. Ella persiste en este lugar de que no le gusta Milei pero esa línea va salvar el país", analizó la periodista.

Y concluyó: "En muchos países se ve a Milei como una especie de presidente excéntrico, latino, de los que ya están acostumbrados, pero lo que se ha visto en esta entrevista es el lado perverso, porque las cosas que el periodista dice y ella no puede negar, como cuando habló de los (dichos de Milei sobre) 'niños envaselinados', el periodista en ese momento puso cara de asco y la gente se miró horrorizada. Hubo una cosa muy fuerte de ver esa cara perversa, cruel".