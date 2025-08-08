Camilo Ugo Carabelli tuvo este viernes un estreno positivo en el ATP Masters 1000 de Cincinnati al vencer en sets corridos por 7-5 y 6-3 al japonés Kei Nishikori.

Carabelli (47°), que venía de retirarse en Toronto por molestias musculares, mostró solidez desde el inicio y se metió en la segunda ronda, donde enfrentará al local Ben Shelton, actual (6°) y reciente campeón en Toronto.

El partido marcó el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito profesional. Carabelli comenzó con autoridad, quebrando en el primer juego de devolución y tomando ventaja. Aunque Nishikori (67°) logró emparejar el marcador, el argentino encontró precisión en los momentos clave y cerró el primer set con un quiebre en el tramo final.

En la segunda manga, la paridad se mantuvo hasta el 3-3, pero Carabelli aceleró desde el fondo de la cancha, quebró en el séptimo juego, sostuvo su servicio con firmeza para sellar el triunfo y dio un paso firme en el certamen.

En contrapartida, Thiago Tirante no logró mantener el impulso tras superar la clasificación y quedó eliminado en la primera ronda al caer por 6-4 y 7-6 (5) ante el italiano Luca Nardi.

El platense, que había protagonizado una jornada histórica al vencer a James Trotter y Arthur Cazaux en un mismo día para acceder al cuadro principal, no pudo sostener el nivel ante Nardi y se despidió rápidamente del certamen. Su próximo destino será el Challenger de Cancún, como preparación para el US Open.

Pese a la derrota, Tirante sumó experiencia en su segundo cuadro principal de Masters 1000 en la temporada, tras haber debutado en Miami.

En otro duelo de la jornada en Cincinnati, Tristan Boyer derrotó a Brandon Holt por 6-3 y 7-6 (3).