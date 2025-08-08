Un sistema de alta presión se afianza sobre el centro y norte del país, lo que garantizará un fin de semana con cielos nubosos y temperaturas frescas durante las mañanas, pero con un paulatino ascenso térmico hacia el domingo.

En la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, el sábado se presenta con mínimas de 4 °C y máximas que no superarán los 14 °C, ideal para actividades al aire libre con abrigo.

Para el domingo, la llegada de vientos del sector norte elevará las temperaturas, con mínimas que rondarán los 7 °C y máximas que alcanzarán los 16 °C. Se espera además la presencia de neblinas aisladas en las primeras horas del domingo, aunque con sol durante la mayor parte del día.

Fin de semana con tiempo variable en el país

En la región Patagónica, en tanto, la situación será más dinámica. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se pronostican nubosidad variable con probabilidad de nevadas en el sur, especialmente el domingo. Las temperaturas serán bajas, manteniéndose por debajo de los 10 °C en muchas localidades, con viento sur que aportará sensación térmica fría.

En el Noroeste Argentino (NOA), se esperan lloviznas aisladas durante el fin de semana, mientras que en la provincia de Misiones podrían registrarse algunos chaparrones. Estas condiciones marcan la influencia de sistemas frontales que circulan por el norte del país, generando humedad y precipitaciones dispersas.

La zona centro, que incluye provincias como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, vivirá un fin de semana con nubosidad variable. El sábado se alternarán momentos con sol y nubes, mientras que el domingo se prevé un aumento gradual de la nubosidad, aunque sin lluvias significativas.

Qué esperar para la semana entrante

De acuerdo con el SMN, el lunes y martes traerán un aumento de la temperatura en gran parte del país, con máximas que podrían superar los 18 °C en la región pampeana y norte. Sin embargo, se anticipa el ingreso de un nuevo frente frío a partir del miércoles, que traerá descenso térmico y un posible aumento de lluvias en varias provincias.

En la Ciudad de Buenos Aires, este cambio se hará sentir con un leve descenso de las temperaturas y la rotación del viento al sur para el jueves y viernes.

