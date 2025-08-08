Este domingo, Mar del Plata se llenará una vez más de aroma y sabor con la llegada de CAFEST Vol. 2, la segunda edición del festival del café que propone una experiencia sensorial y cultural en simultáneo en Villa Victoria y Villa Mitre, de 10 a 20 horas, con entrada libre y gratuita.



Luego del éxito de su primera edición, que atrajo a más de 15 mil personas, el evento redobla la apuesta con más de 35 cafeterías, 50 emprendedores locales, además de DJs en vivo, charlas con expertos del mundo cafetero, productores y emprendedores locales, actividades para los más chicos y muchas sorpresas.

El evento contará con la presencia de marcas referentes como Cabrales, La Fonte D’Oro, Café Martínez, Havanna, Batuta Coffee Roasters, Green Mug, Yo Barista, Chez Coffee, Coco Café, Tre Coffee Club, entre otras.



Los asistentes podrán recorrer los stands gastronómicos en gazebos y foodtrucks, acceder al Combo CAFEST con precio promocional (hasta agotar stock) y participar en espacios de degustación, charlas y actividades recreativas para todas las edades.

El sonido del evento correrá por cuenta de DJs como JC Quarlieri, Fran Otero, Esposito Brother, Peter Suárez y Meli Fabiano, que musicalizarán ambas sedes en vivo.

Durante la jornada, en el microcine de Villa Victoria y el museo de Villa Mitre, habrá charlas gratuitas con cupo limitado dictadas por referentes de marcas como Batuta, Eurocafé, Augustus, Kiva, La Fonte D’Oro y Yo Barista, entre otros.

Algunas de las charlas destacadas de Villa Victoria serán "Cómo elegir un buen café sin ser experto", a cargo de Caro Molina; "Ranking de intensidades en los cafés con leche", a cargo de Ezequiel Giménez; "Cultura italiana del café: diseño y trascendencia", a cargo de German García Simón; "El primer cold brew en lata de Argentina", Martín Bjerrum y Facundo Ferrari y "La inteligencia artificial cambió el negocio del café", a cargo de José Montes Mónaco.

Mientras, en el museo de Villa Mitre se espera con ansia "La cafetería de especialidad no existe", a cargo de Ezequiel Giménez. Es importante destacar que la mayoría de las charlas se darán en diferentes horarios en distintas sedes, así todos los invitados pueden disfrutar de todos los conversatorios.