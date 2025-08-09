Con la prioridad en encontrar mejor juego, Central visita esta noche con sus hinchas presentes en el estadio a Atlético Tucumán. Un rendimiento que no satisface en Arroyito mantiene a Ariel Holan con dudas en la formación, aunque la alineación hoy recupera a Facundo Mallo y Jaminton Campaz. Para darle más opciones de juego a Angel Di María el entrenador canaya lo intentará hoy con la aparición de Enzo Giménez como volante por derecha.

El empate con San Martín de San Juan dejó a todos incómodos en Arroyito en su segunda presentación de local. El desafío para Central esta noche es en Tucumán, donde estará acompáñado por más de dos mil hinchas auriazules en las tribunas. Holan reconoció las debilidades del equipo al momento de jugar en campo rival y en su búsqueda de ideas se dispone a sacar a Federico Navarro para poner de volante a Giménez y permitir el regreso en el fondo de Emanuel Coronel. En el ensayo de ayer también probó con dejar a Navarro y excluir a Franco Ibarra, aunque el ex Talleres en la semana tuvo poca participaron entre los titulares y es el candidato a salir. Mallo retorna en lugar de Juan Cruz Komar, tras dejar atrás un desgarro, al tiempo que Campaz desplazará al chico Giovanni Cantizado.

Atlético Tucumán espera por Newell’s en los octavos de final de Copa Argentina el próximo miércoles, pero en el Clausura viene de caer con Deportivo Riestra y lo urge ganar de local para recomponer su ubicación en la tabla. El equipo de Lucas Pusineri mostrará entre los titulares al ex canaya Kevin Ortiz.

El de esta noche es el primer partido del interior del país que se juega con público visitante. La presencia de Di María sin dudas será una atracción añadida para el espectáculo. Se juega desde las 20.45 y televisa TNT Sports.

Atlético Tucumán: Mansilla; Villa, Ferreira, Ortiz, Galván; Auzqui, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Nicola; Coronel, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Central: Broun; Emanuel Coronel, Mallo, Quintana, Sández; Enzo Giménez, Ibarra o Navarro, Malcorra; Di María, Campaz; Veliz. DT: Ariel Holan

Arbitro: Fernando Echenique

Cancha: Monumental José Fierro

Hora: 20.45

TV: TNT Sports