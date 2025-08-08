El Gobierno nacional comenzó el proceso de entrega a manos privadas de cuatro represas hidroeléctricas, gestionadas por Enarsa, ubicadas en las provincias de Neuquén y Río Negro. El plazo para la ejecución de la venta está previsto para dentro de los próximos dos meses, con la finalidad de garantizar al Ministerio de Economía una eventual entrada de dólares para sostener de manera temporaria el inestable plan de estabilización que cruje desde hace meses.

Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila son las unidades de negocio que la gestión de Javier Milei puso a la venta, a través del decreto 564/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial. Mientras se desarrolla el proceso, las actuales operadoras seguirán con la responsabilidad de garantizar el normal funcionamiento del servicio pero por un tiempo perentorio.

Enarsa, quien está a cargo de las acciones de las cuatro hidroeléctricas, también integra el listado de las compañías de las que el Ejecutivo pretende desprenderse. La liquidación quedó de manifiesto cuando se aprobó la Ley Bases. “En las próximas semanas van a seguir saliendo resoluciones, decretos y noticias”, adelantó Luciano Masnú, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, durante el AmCham Energy Forum 2025. Ante empresarios, inversores y referentes del sector energético, el funcionario explicó el plan del Gobierno para desarmar Enarsa en distintas etapas.

Las represas cumplen una función clave en la generación de energía eléctrica para el territorio nacional.

El llamado a un concurso público nacional e internacional sin base “competitivo y expeditivo” que deberá realizarse dentro de los próximos 60 días, para concretar la operación sobre las hidroeléctricas está dentro de la propuesta que dio a conocer Masnú. “Es un paquete cerrado. La privatización va a ser por etapas”, remarcó al auditorio.

Para la negociación de la licitación de las centrales se produjeron rispideces entre Nación y los gobernadores de Neuquén y Río Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck. Ambos mandatarios pidieron extender los plazos y analizar con detenimiento los pliegos apenas conocieron las intenciones de la Libertad Avanza. Con anterioridad y sin éxito habían propuesto cogestionar los complejos. Por debajo se quejaba por "el apuro" del Gobierno nacional en "un tema delicado para hacerlo rápido".

Las actuales concesionarias, cuyo permiso para operar data de la década de los 90´y se encuentra vencido, son Orazul Energy Cerros Colorados S.A, Enel Generación el Chocón, Aes Argentina Generación, y Central Puerto. Las mismas podrán continuar operando los complejos hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive si remiten una Carta de Adhesión a la administración nacional dentro de los próximos cinco días. La fecha límite para el último mes del año podría anticiparse en caso de que el concurso se resuelva antes.

De cumplir con la normativa, estarán sujetas a condiciones como contratos de concesión, mantenimiento de una garantía no inferior a 4.500.000 dólares y aceptación de cambios en el esquema remuneratorio.

También deberán abonar regalías a las provincias de Río Negro y del Neuquén, presentar inventarios detallados, postergar la transferencia de ciertos bienes y permitir visitas a los perímetros de las concesiones a los interesados en el concurso público.

En caso de no producirse la adhesión, las firmas estarán obligadas a mantener la generación de energía eléctrica por un plazo no inferior a 90 días hábiles.

Las concesiones fueron prorrogadas en varias oportunidades porque están vencidas desde el 11 de agosto del 2023.

“Dentro de los 60 días corridos siguientes a la entrada en vigencia del presente el Ministerio de Economía en coordinación con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas, llamará a Concurso Público Nacional e Internacional”, anuncia el texto oficial.

La cartera de Hacienda, como autoridad de aplicación, deberá incluir el esquema de remuneración y anexos relevantes al proyecto.