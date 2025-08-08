Se conocieron dos encuestas, cuando falta apenas un mes para las elecciones del 7 de septiembre, en las que se elegirán diputados y senadores provinciales y concejales y consejeros escolares de los 135 distritos bonaerenses.

Tanto Giacobbe como Trends coinciden en la marcada polarización: para el primero, la suma de Fuerza Patria (FP) y LLA, las dos principales opciones, concentra casi 80 puntos, mientras que par Trends llegan a 84, relegando a las otras fuerzas, como Somos y el FIT, a porcentajes muy menores.

Dentro de esa polaridad, las mediciones son divergentes respecto a quién encabeza. Giacobbe y Asociados, una empresa muy cercana a la administración libertaria, le da a la alianza LLA- PRO una ventaja de dos puntos sobre FP (40,9 a 38,8). En cambio, para Trends, el peronismo se impondría por dos puntos y medio. En ambos casos, la diferencia se encuentra dentro de los márgenes de error.

La tendencia que observan, coincidentemente desde hace algunos meses, muestra a la alianza LLA-PRO cayendo y al peronismo creciendo de manera lenta pero sostenida. La brecha a favor del peronismo era dos puntos menor en mayo pasado según Trends. En el caso de Giacobbe, en junio midió catorce puntos de diferencia a favor de la boleta violeta, 42 a 28.

Sin embargo, hay entre ambas una diferencia sustancial. Mientras Trends releva apenas 3,5 por ciento de indecisos, en el estudio de Giacobbe, que suele postear a favor de Milei en sus redes sociales, esta variable llega a 7,7, más del doble.

Ese porcentaje, que invariablemente se achica a medida que se acerca el día de las elecciones, es el que puede terminar por definir el resultado ante un escenario reñido. A la vez, cuando los pronósticos fallan, el día después, algunos encuestadores suelen recurrir al porcentaje de indecisos como explicación. Lo definen como una suerte de "punto ciego" al que ningún investigador puede acceder.

Espejados

Para Giacobbe, la imagen positiva de Milei en la provincia cayó cuatro puntos el último mes, de 48 a 44, mientras que subió la negativa, de 48 a 44. El resultado esta novedad es un cambio en el signo del diferencial: ahora tiene más negativa que positiva.

Trends, que ya manejaba mediciones con diferencial negativo, observa también una caída de la imagen presidencial, por debajo de los 45 puntos, con una negativa ya superior a 55.

El gobernador Axel Kicillof protagoniza el fenómeno inverso. Tras tener diferencial negativo en mayo (44,6 de positiva contra 47,7 de negativa), en julio remontó y ahora tiene 48,5 a favor contra el mismo porcentaje de negativa.

Ambos dirigentes se encuentran espejados. Mientras uno cae en la consideración pública, a medida que se hace evidente y palpable el saldo de la motosierra para el conjunto de la sociedad, el otro, su principal antagonista, recupera puntos en la misma proporción.

La pérdida de apoyos, tanto de la figura presidencial como de la gestión, son un problema severo para LLA, cuya campaña se centra en el lema "kirchnerismo o libertad" y en la apelación a la figura de Milei y el color violeta de fondo.

Esa estrategia explica la elección de candidatos desconocidos, que el karinismo llama "puros", a excepción de los intendentes procedentes del PRO, Diego Valenzuela en la Primera sección y Guillermo Montenegro en la Quinta.

La decisión se debió, en buena medida, al antecedente positivo logrado en la ciudad de Buenos Aires, en la elección local del mes de mayo. Pero, ni el comisario retirado con problemas judiciales Maximiliano Bordarenko es tan conocido como el vocero Manuel Adorni, ni el electorado bonaerense es asimilable al porteño.

Giacobbe y Asociados es una de las consultoras más tradicionales del país. Fue fundada en los noventa por el padre y homónimo de su actual director, un hombre vinculado primero al menemismo y luego al macrismo. Su hijo simpatiza abiertamente con Milei.

Trends es la consultora que fundó hace poco más de un año Tomás Banchero. Se trata de un joven politólogo, oriundo de Luján, con un largo paso por el las área de opinión pública del gobierno de la ciudad.