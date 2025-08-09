El sector del exgobernador Omar Perotti jugó una carta en la interna del peronismo santafesino. El diputado nacional Roberto Mirabella y el exministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri —actual secretario de Organización del PJ provincial— presentaron un escrito ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) para exigir que el partido informe “en un plazo de 24 horas” cuál será el ámbito y el criterio para el armado de la lista de candidatos a diputados nacionales que competirá el 26 de octubre. La presentación no tuvo el recorrido esperado. La Justicia Electoral Nacional desestimó el pedido, respaldando lo resuelto por el Congreso partidario del 28 de diciembre de 2024, que había delegado en el Consejo Ejecutivo y en la Comisión de Acción Política la facultad de definir alianzas y candidaturas.

El planteo judicial se apoyó en la Acordada Nº 37/2025 de la CNE, que fijó criterios para la designación de candidaturas tras la suspensión de las primarias. Según Mirabella y Pusineri, el PJ debía instrumentar “una instancia democrática” para definir la nómina y cumplir con las disposiciones del máximo tribunal electoral.

El congreso —máximo órgano de gobierno partidario según la Carta Orgánica— habilitó la construcción de acuerdos para los niveles municipal, provincial y nacional. Y bajo esa cobertura legal, el PJ constituyó el miércoles pasado en Santa Fe la alianza Fuerza Patria, integrada por el justicialismo y otros diez partidos, que se encargará de nominar a los candidatos nacionales.

El fiscal federal Jorge Gustavo Onel definió en su dictamen: las notas enviadas por Mirabella y Pusineri al presidente del PJ provincial para expresar “preocupación” por la falta de un mecanismo abierto no constituyen impugnaciones formales a las decisiones del Congreso. “Entiendo que corresponde hacer primar la participación de la agrupación política en el proceso electoral en curso conforme el cronograma dispuesto por la CNE”, sostuvo.

Onel recordó que la Acordada Nº 37/2025 fue notificada al PJ santafesino el 25 de abril y que el partido respondió el 7 de agosto, ratificando su encuadre normativo. Además, destacó que la alianza Fuerza Patria se encuentra “regularmente presentada” y habilitada para proponer las candidaturas que estarán en disputa el 26 de octubre.

En la misma línea, el juez federal subrogante, Aurelio Cuello Murúa, convalidó el dictamen fiscal. En su resolución, consideró “cumplimentado” por el PJ lo requerido por la CNE y “definido el sistema electoral que regulará la selección y proclamación de candidaturas y la integración de la lista”.

El fallo cierra —al menos judicialmente— un capítulo de la interna peronista que venía escalando desde junio, cuando Mirabella envió la primera nota interna pidiendo precisiones. A comienzos de agosto, el exministro Pusineri se sumó al reclamo y ambos formalizaron la presentación judicial.

Pero el golpe de timón lo dio la decisión de la conducción partidaria de avanzar con Fuerza Patria, una coalición que, según destacan, busca “ensamblar al peronismo con fuerzas aliadas para ampliar la base electoral” y llegar competitivos a la elección legislativa.

El fallo deja al perottismo sin margen para forzar cambios en el mecanismo de definición de la lista. En la práctica, la tarea quedará en manos del núcleo dirigente que comanda el PJ provincial y que ya empezó a trabajar en el diseño de la boleta.

En la oposición interna se preguntan si esta resolución no terminará cerrando más que abriendo el juego. Pero desde la conducción provincial sostienen que el procedimiento fue avalado por el máximo órgano partidario y que la conformación de Fuerza Patria es “una herramienta electoral legítima y necesaria” frente al escenario polarizado que proyectan para octubre.