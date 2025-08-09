Luego de la victoria de San Lorenzo 1-0 sobre Vélez Sarsfield con el gol de Alexis Cuello, la institución de Boedo tendrá una semana convulsionada y muy movida, ya que el presidente en licencia, Marcelo Moretti, amaga con volver a ocupar su cargo, después de estar más de tres meses apartado de sus funciones, debido a una investigación que lleva adelante en la justicia, cuando se conoció mediante un video que supuestamente recibió 25 mil dólares para fichar a un juvenil a las divisiones inferiores del club. En su entorno sigue insistiendo en que fue elegido por el voto popular, y que no piensa en la renuncia.

Desde hace un tiempo, en los pasillos del Nuevo Gasómetro circula la versión de que el mandamás elegido por las urnas en diciembre de 2023 mandará en los próximos días un e-mail a las oficinas del club, para avisar del levantamiento de su licencia y que se presentará en la sede administrativa de la avenida La Plata al 1700, para volver a sentarse en la oficina de la presidencia, la misma donde se le realizó la cámara oculta, pero depende de la habilitación de parte de la justicia para lograr su objetivo.

En las últimas horas, Moretti le habría transmitido su intención a sus más cercanos, pero tiene en claro que deberá recibir una aprobación por parte de los entes que lo investigan por administración fraudulenta y de la propia AFA, donde todavía persiste un expediente abierto en el Tribunal de Etica, que en su momento revocó un pedido del Tribunal de Etica de San Lorenzo, para expulsarlo de la entidad azulgrana.

Hace unos meses, el hombre de 49 años insinuó con retomar sus funciones, pero el convulsionado clima interno y el enojo generalizado con su figura hicieron que ponga un freno. Si bien la bronca del hincha se mantiene y se siente en todos los partidos de local en el Pedro Bidegain, con cánticos contra la dirigencia, y en especial contra él, desde el círculo cercano a Moretti entienden que la situación hoy es distinta.

No obstante, ante la posibilidad del regreso del licenciado presidente, los principales miembros de la Comisión Directiva dieron a entender que podrían dar un paso al costado. Julio Lopardo, vicepresidente que quedó a cargo como máxima autoridad del club, tomó postura ante una posible vuelta de Moretti. "Podría ser que renuncie, pero prefiero que venga (Moretti), que intente regresar y que le vaya bien al club. No puede tener una licencia eterna, porque es peor", le aseguró el vice en uso de la presidencia a Página/12 en la previa al último encuentro en el Nuevo Gasómetro.

-¿Cómo está la situación de Moretti en este momento?

-Esperando a que se resuelva el tema lo más rápido posible. No se puede seguir con esta indecisión. Es importante saber la determinación tomada para ver cómo seguimos, ya que, indudablemente, es una forma de manejarse que no le sirve al club, ni a nadie. Es una incertidumbre permanente que tenemos, así que esperemos que tomen la decisión correcta para ver cómo seguimos después. Pero creo que hay que terminar para definirlo cuanto antes.

-¿Qué haría usted si vuelve Moretti a ejercer su cargo como presidente?

-Primero ver si vuelve. Y si lo hace, yo sé lo que voy a hacer después. Ya lo tengo decidido. Pero hay que esperar a que venga. Lo importante es la decisión. La decisión la tiene que tomar él para definir esta incertidumbre que tiene la gente, que tiene el socio, que tiene todo el mundo, también la dirigencia. No es una persona más, es un presidente que está de licencia y es un tema delicado. No puede tener una licencia eterna porque es peor.

-¿Cómo hace una persona para saber que no puede pisar el club, pero sin embargo tiene ganas de volver?

-El problema es de él, qué sé yo. Tiene que resolverlo él. Por eso digo que tiene que venir y dar la cara, después vemos. El está en su derecho de volver cuando quiera y levantar su licencia, que lo haga pero cuanto antes.

-¿Si él vuelve usted se alejaría?

-En principio si, podría ser, pero prefiero que venga, que intente regresar y que le vaya bien al club. Después, cada dirigente verá que hace y la gente opinará. Yo lo vivo con la incertidumbre de poder gobernar si esto no se define.

Lopardo tomó un club en crisis.





-¿Cómo es la relación hoy con la AFA?

-Normal. San Lorenzo tiene una buena relación en AFA. Pasa que Moretti integra el comité ejecutivo de AFA y el Tribunal de Etica de AFA está con un recurso de amparo en contra del Tribunal de Etica de San Lorenzo por la decisión que tomó, y en pocos días se estará defiendo la situación.

-¿Si Moretti no vuelve o presenta su renuncia hasta cuándo gestionaría usted como presidente del club?

-El mandato de esta Comisión es de dos años y medio más. Así que bueno, se verá, si no hay modificaciones por algún caso en especial, ahí terminaría el mandato de esta Comisión oficial.

-¿En qué situación está el regreso a Boedo?

-Siempre hay gente trabajando en eso, siempre hay gente que independientemente del día a día están trabajando, así que esperemos que algún día se pueda comenzar a construir, no sé. Pero también estas cuestiones políticas de Moretti hacen demorar todo y no ayuda. Por eso hay que salir de esta incertidumbre para que todo siga su curso y se pueda lograr lo que más o menos se está proyectando.

-¿Están conformes con el proceso de Damián Ayude cómo entrenador?

-Sí, estamos conformes y apuntamos a él. Hablamos mucho con Damián, y la verdad que está demostrando las condiciones que tiene. Nosotros no estábamos seguros que iba a cumplir una buena tarea, y seguramente va a seguir creciendo como entrenador.

-¿Están muy atentos al mercado de pases en Europa que cierra el 31 de agosto por si se puede ir algún jugador del plantel?

-No. Nosotros decidimos no vender ningún jugador, a no ser que ejecuten alguna cláusula, así que si llega a suceder eso, va a tener que ser por cláusula. Pero creo que no va a suceder eso, más allá que todavía falta tiempo para que termine esto.

-¿Por decisión de esta dirigencia es el momento de darle rodaje a los chicos del club?

-Obvio, apuntamos a eso. Sabemos que no es fácil, pero la decisión en este mercado de pases fue hacer crecer a los chicos y por ahora va funcionando.

-¿Está confirmado que frente a Platense habrá hinchas de San Lorenzo?

-Sí, está confirmado. Serán cinco mil entradas, una cosa así. Eso ya está confirmado hace unos días. Lo va a manejar la Secretaría del club. Para nosotros es una novedad, pero están ellos en el tema, ya me van a informar cómo será la venta de entradas.