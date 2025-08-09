El futuro de las universidades públicas es incierto. Un patrón común desde que asumió el gobierno de Javier Milei. En medio de las dudas, sin embargo, se pueden distinguir algunas noticias. La buena: Diputados sancionó con amplio margen un nuevo proyecto de ley que asegura el financiamiento. Dicha iniciativa fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN, que nuclea a rectores), los
Buscan que el Senado sancione la nueva Ley de Financiamiento antes de septiembre
Las universidades se apoyan en el Congreso para dar pelea
Aunque el presidente ya anticipó un nuevo veto, las instituciones de educación superior insisten en la aprobación de una norma que les permita sobrevivir. “Si no nos ponemos firmes, la universidad desaparece”, dicen referentes.
