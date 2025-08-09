Godoy Cruz anunció en sus redes sociales a su flamante entrenador: Walter Ribonetto será el reemplazante de Esteban Solari, quien dejó su cargo tras la caída de local el último jueves ante Gimnasia La Plata, por la fecha 4 del Torneo Clausura.

Lo curioso es que el club mendocino realizó dos posteos con 35 minutos de diferencia. En el primero comunicó la desvinculación del entrenador anterior y en el otro confirmó la llegada del cordobés de 51 años.

"Walter Ribonetto es el nuevo técnico de Godoy Cruz. El DT comenzará con sus trabajos ante el plantel profesional este mismo sábado. Exitos en esta nueva etapa junto al Expreso", publicó la cuenta oficial de Instagram de la institución.

La llegada de Ribonetto como director técnico de Godoy Cruz representa una apuesta a la renovación con un entrenador que conoce bien el ambiente del club y su esencia.