Nagasaki conmemoró este sábado el 80 aniversario del bombardeo atómico que destruyó la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial, advirtiendo sobre el riesgo creciente de una guerra nuclear e instando a la comunidad internacional a avanzar en el desarme para que esta ciudad nipona sea la última en la historia en sufrir un ataque de ese tipo.

La localidad del sudoeste de Japón celebró una ceremonia para honrar a las víctimas del bombardeo ejecutado por Estados Unidos el 9 de agosto de 1945, tres días después de un primer ataque nuclear en Hiroshima. Se estima que la cifra acumulada de fallecidos por ambos bombardeos y sus secuelas asciende a 400.000.

En la ceremonia participaron autoridades niponas y "hibakusha" o sobrevivientes a la bomba, quienes instaron al mundo a aprender de los horrores que sufrió Nagasaki para garantizar que no vuelvan a repetirse, ante representantes de 94 países y regiones. "Esta crisis existencial que atraviesa la humanidad es un riesgo inminente para cada uno de nosotros que habitamos la Tierra", afirmó el alcalde de Nagasaki, Shiro Suzuki, en su Declaración por la Paz, leída durante la ceremonia, donde también alertó de un mundo atrapado en un "círculo vicioso de confrontación y fragmentación".

Suzuki, descendiente de sobrevivientes a la bomba, instó a los líderes mundiales a definir un plan concreto para lograr la abolición de las armas nucleares, y destacó la labor de concienciación global desempeñada por la organización de "hibakusha" Nihon Hidankyo, galardonada el año pasado con el Premio Nobel de la Paz. "A los 'hibakusha' no les queda mucho tiempo", dijo el alcalde sobre el número menguante y la edad avanzada de los sobrevivientes. "Por eso, Nagasaki se ha comprometido a seguir propagando su mensaje por el mundo, para conseguir que seamos la última ciudad en la historia que sufrió un bombardeo atómico", remarcó.

"Mundo libre de armas atómicas"

En la misma línea, el primer ministro nipón, Shigeru Ishiba, advirtió sobre lo que considera como la división global creciente y de la situación de seguridad más severa 80 años después del bombardeo de la ciudad. "Japón, como única nación que ha sufrido ataques nucleares, está determinada a mantener los tres principios no nucleares y a liderar los esfuerzos por un mundo libre de armas atómicas", aseguró el mandatario, quien añadió que Tokio promoverá iniciativas realistas y prácticas en esa dirección.

La ceremonia tuvo lugar en el Parque de la Paz de Nagasaki, ubicado junto al hipocentro de la explosión causada por la bomba, y durante la misma se observó un minuto de silencio a las 11:02, hora exacta en la que detonó el artefacto de plutonio.

"De repente una luz naranja lo inundó todo, caí al suelo y sentí cómo caían sobre mi los cuerpos de mis compañeros de clase", recordó Hiroshi Nishioka, quien tenía 13 años y se encontraba en el colegio en el momento de la explosión. "Los cuerpos de mis compañeros me protegieron de la lluvia de cristales rotos, y acabaron todos cubiertos de sangre", rememoró este sobreviviente a la bomba y miembro de la citada Nihon Hidankyo.

Al asomarse por la ventana del aula, el "hibakusha" contempló una gran columna de fuego en el lugar donde antes se encontraba la ciudad, y a continuación, lo que le pareció un eclipse solar por la gigantesca nube de humo y cenizas, según relató en su discurso en el acto. "Nunca deben volver a usarse las bombas atómicas, porque si eso sucede, será el fin del mundo", advirtió Nishioka durante la ceremonia.