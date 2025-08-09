El próximo lunes dará inicio una nueva Expo Universidad, en la que la emblemática Universidad Nacional de La Plata (UNLP) volverá a poner a disposición de todos su variada oferta académica e investigaciones para orientar a los estudiantes secundarios que estén eligiendo una carrera para iniciar en el próximo ciclo lectivo. La vigesimotercera edición muestra se extenderá hasta el jueves 14 y se llevará a cabo en el renovado Pasaje Dardo Rocha.

Durante cuatro jornadas, de 9 a 18, miles de jóvenes podrán recorrer stands con información sobre más de 120 carreras de grado y encontrarán allí datos sobre planes de estudio, modalidades de cursada y cursos de nivelación en cada una de las 17 facultades de la casa de estudios platense. El evento coincidirá con la semana del 120° aniversario de la UNLP, que tendrá un acto especial el martes 12 con autoridades y futuros ingresantes.

Cada unidad académica contará con un espacio propio para ofrecer charlas y detallar el perfil profesional de sus egresados. También participará la Escuela Universitaria de Oficios, que brinda formación orientada a la inserción laboral.



En el marco del programa "Vení a la UNLP", además, estudiantes de escuelas públicas y privadas podrán asistir a charlas sobre organización académica, sistemas de evaluación y estructura de gobierno de la Universidad.

Además, habrá información sobre becas y beneficios como el Comedor Universitario, el Albergue Universitario, préstamos de bicicletas, entrega de computadoras y ayudas económicas para garantizar la permanencia en los estudios.

La Expo Universidad volverá a incluir el área Esports UNLP, que forma equipos para competir en torneos nacionales e internacionales de deportes electrónicos, una iniciativa en marcha desde 2021.

Este año se sumará un espacio de bajos estímulos para personas con discapacidad que necesiten recorrer la muestra en un entorno más tranquilo y personalizado. Estará ubicado en la planta baja del pasaje.

La Secretaría de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad tendrá un stand con información sobre género, diversidad sexual, memoria histórica, políticas feministas y programas de acompañamiento universitario en cárceles.

Desde su primera edición en 2002, Expo Universidad fue declarada de interés municipal. La UNLP espera que esta edición vuelva a ser un punto de encuentro entre la institución y los futuros ingresantes de toda la región.