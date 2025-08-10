A 40 años del inicio de la carrera de Whitney Houston, mañana se realizará una subasta de objetos personales de la cantante en el Hotel St. Regis de Atlanta y se podrá adquirir desde prendas emblemáticas, hasta un llavero o el premio multiplatino por la banda sonora de El guardaespaldas, con clásicos como “I will always love you”. El evento es organizado por fundación Whitney E. Houston Legacy, entidad que ayuda a programas educativos para jóvenes en situación de vulnerabilidad, especialmente dentro de la comunidad afroamericana.