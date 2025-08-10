Al menos 9 personas resultaron heridas en la mañana de este domingo, tras un triple choque en la Avenida General Paz, a la altura de la Avenida de Los Corrales, en el barrio de Mataderos.

El accidente involucró a dos autos y una camioneta que circulaban en sentido al Río de la Plata. Esa mano de la Avenida se encuentra cortada.

Según relataron testigos del hecho, la responsabilidad la tuvo un Peugeot 208 que venía circulando a gran velocidad y haciendo zig zag cuando chocó de atrás a un Peugeot 206.

Tras recibir el impacto, el 206 se incendió y varios vecinos intervinieron para apagar el fuego. El auto quedó completamente destrozado y con varias de sus partes esparcidas por el camino.

Una de las ruedas del 206, explicaron los testigos, impactó contra una camioneta, el tercer vehículo involucrado en el triple choque.

En el lugar del accidente se presentaron rápidamente personal de Bomberos y del SAME, que atendieron a los 9 heridos, todos mayores de 18 años.

Del total de heridos, dos hombres y una mujer con politraumatismos fueron derivados al Hospital Santojanni. En tanto, un hombre de 28 años con politraumatismo grave fue trasladado en helicóptero al Hospital Argerich.

En la zona del accidente también se hizo presente la dueña del Peugeot 208, que se desligó de los hechos al asegurar que le había prestado el vehículo a un amigo, quien estaba llevando a otro amigo a su casa.

La intervención del SAME aéreo y las tareas de remoción de los vehículos obligaron a cortar la avenida, lo que derivó en otro triple choque de menor magnitud a 500 metros del lugar del siniestro.