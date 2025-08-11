Cines
AMORES MATERIALISTAS
Con Dakota Johnson, Chris Evans. Dir: Celine Song. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 14.40, 17.10, 19.40, 22.10* h (*solo vie y sáb)
Hoyts. Cas: 22.50 h
Las Tipas. Sub: 22.20 h
Nuevo Monumental. Sub: 19.00 h
Showcase.Sub: 14.05, 16.35, 19.10, 21.45 h (*solo sáb y dom) (**excepto sáb y dom)
CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN
Con Mason Thames, Gerard Butler. Dir. Dean Deblois. ATP
Hoyts. Cas: 15.20 h
Nuevo Monumental. Cas: 14.50, 18.30 h
Showcase. Cas: 13.35, 16.15, 18.55, 21.40 h
CUANDO CAE EL OTOÑO
Con Josiane Balasko, Héléne Vincent. Dir: François Ozon. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.10, 19.30, 22.00* h (*solo vie y sáb)
ELIO
Animación. Dir: Adrián Molina, Domee Shi, Madeline Sharafian. ATP
Las Tipas. 3D Cas: 16.10 h; 2D Cas: 14.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.00 h
Showcase. Cas: 12.50*, 15.10** h (*solo sáb y dom) (**excepto sáb)
EL VIAJE DE CHIHIRO
Animación. Dir: Hayao Miyazaki. ATP
Cinépolis. Cas: Hoy, 20.00 h
Las Tipas. Sub: 19.40 h
EN POS DE LA TIERRA
Dir: Antonio Defranza. (Estará presente Sofia Elizalde, archivista y restauradora)
Cine Club Rosario. Mañana, 20.00 h
EXORCISMO: EL RITUAL
Terror. Con Al Pacino, Dan Stevens. Dir: David Midell. SAM 13 años
Cinépolis. Cas: 20.20, 22.40 h
Hoyts. Cas: 22.30 h
Las Tipas. Cas: 20.00 h; Sub: 22.20 h
Nuevo Monumental. Cas: 22.00 h
Showcase. Cas: 18.10; Sub: 22.35 h
F1: LA PELÍCULA
Con Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem. Dir: Joseph Kosinsky. ATP c/Ley
Cinépolis. Sub: 21.45 h
Las Tipas. 2D.4D Cas: 15.40, 18.50 h; 2D.4D Sub: 21.50 h
Showcase. Cas: 15.45, 18.50, 22.00 h; Sub: 22.20 h
HOLA FRIDA
Animación. Dir: Karine Vézina, André Kadi. ATP
Cinépolis. Cas: 16.00, 18.10 h
Showcase. Cas: 13.45, 16.00 h
JURASSIC WOLD: RENACE
Con Mason Thames, Nico Parker. Dir: Dean DeBlois. SAM 13 años
Cinépolis. Cas: 16.40, 19.40, 22.30* h (*dom y lun, subtitulada)
Hoyts. DBOX.2D Cas: 16.00, 19.00 h; 2D Cas: 16.00, 19.00 h.
Las Tipas. 3D Atmos: Cas: 18.10 h; Sub: 21.00 h; 3D.4D Cas: 16.20 h; 2D.4D Cas: 13.30 h
Nuevo Monumental. Cas: 15.30, 18.30, 21.30 h
Showcase. 3D Cas: 19.25, 22.15 h; 2D Cas: 13.15, 16.05, 19.00, 21.55 h
LA HORA DE LA DESAPARICIÓN
Con Josh Brolin, Julia Garner. Dir: Zach Cregger. SAM 16 años
Cines del Centro. Cas: 19.40; Sub, 22.20* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. 4D.2D Cas: 19.20 h; 2D Cas: 14.30*, 17.15, 22.50 h; 2D Sub: 20.00 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. DBOX.2D Cas: 17.10*, 19.55*, 22.00**, 22.50* h; 2D Cas: 14.20*, 16.30**, 17.10*, 19.30**, 19.55*, 22.00, 22.30**, 22.50* h. (*solo sáb) (**excepto sáb)
Las Tipas. 2D.4D Cas: 1910; Sub: 22.10 h; 2D Cas: 15.20 h
Nuevo Monumental. Cas 21.45 h
Showcase. Sub: 20.10, 22.40 h
LILO Y STITCH
Aventuras. Dir: Dean Fleischer Camp. ATP
Las Tipas. 3D Cas: 15.00, 17.20 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.30, 19.00 h
Showcase. Cas: 14.00, 17.30* h (*excepto sáb y dom)
LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS
Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 c/Res
Cines del Centro. Sub: 19.40, 22.20* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. 4D.3D Cas: 14.10*, 22.10 h; 2D Cas: 17.30, 20.00, 22.40 h (* solo sáb y dom)
Hoyts. DBOX.3D Cas: 15.10, 20.25 h; 3D Cas: 15.10, 20.25 h; DBOX.2D Cas: 17.50, 23.00 h; 2D Cas: 17.50, 23.00 h. Sáb y dom: DBOX.3D y 3D Cas: 14.30, 20.00 h; DBOX.2D y 2D Cas: 22.40 h
Las Tipas: 3D+4D Cas: 14.30, 17.00 h; Sub: 22.00 h; 2D+4D Cas: 19.30 h
Nuevo Monumental. Cas: 14.10, 16.50, 19.30, 22.10 h
Showcase. 3D Cas: 17.15, 19.55 h; 2D Cas: 14.10, 16.45, 19.15, 21.50 h; 2D Sub: 12.00*, 14.40, 16.20, 19.35, 22.30 h (*solo sáb y dom)
LOS TIPOS MALOS 2
Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP
Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.20 h
Cinépolis. Cas: 14.00*, 16.30, 19.00 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas: 15.10, 18.10 h. Sáb y dom, 17.30 h
Las Tipas. 3D Cas: 17.40 h; 2D Cas: 14.20 h
Nuevo Monumental. Cas 14.45, 17.00, 19.20 h
Showcase. Cas: 12.25*, 14.45, 17.10, 19.45 h (*solo sáb y dom)
OTRO VIERNES DE LOCOS
Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP
Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.20 h
Cinépolis. 4D.2D Cas: 16.45 h; 2D Cas: 14.45*, 17.15, 19.50 h; 2D Sub: 22.20 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas: 14.20*, 15.15**, 17.00*, 17.5**, 19.40*, 20.15*, 20.25**, 22.15*, 23.00** h; Sub: 20.15*** h (*solo sáb y dom) (**excepto sáb y dom) (***excepto sáb, dom y lun)
Las Tipas. Cas 16.40, 19.00 h; Sub: 21.30 h
Nuevo Monumental. Cas: 17.20, 19.45 h
Showcase. Cas: 14.30, 15.05, 17.00, 17.35, 19.30, 22.05 h; Sub: 20.00, 22.35 h
PITUFOS
Animación. Dir: Chris Miller. ATP
Las Tipas. Cas: 15.30 h
SUPERMAN
Con David Corenswet. Rachel Brosnahan. Dir: James Gunn. SAM 13 años
Las Tipas. 3D Cas: 18.30 h
Nuevo Monumental. Cas: 21.15 h
Showcase. Cas: 14.00, 16.55, 19.40* h; Sub: 22.25 h (*excepto hoy)
¿Y DÓNDE ESTÁ EL POLICÍA?
Con Leam Neeson, Pamela Anderson. Dir: Akiva Schaffer. SAM 13 años
Hoyts. Cas: 20.40 h
Las Tipas. Sub: 21.10 h
Nuevo Monumental. Cas: 21.20 h
Showcase. Cas: 12.00*, 14.05 h; Sub: 20.30 h (*solo sáb y dom)
Música
ASTENGO
Mitre 754
David Lebón. Sáb 23 de ago, a las 21 h
BEATMEMO PUB
Oroño y Güemes
Moda. Banda que fusiona pop, R&B y groove. Mañana, a las 20.30 h
BIOCERES ARENA
Cafferata 729
Cuarteto de Nos. Sáb 16 de agosto, a las 21 h
Dread Mar I. Vie 22 de agosto, a las 21 h
La Beriso. Sáb 23 de agosto, a las 21 h
La Delio Valdez presenta El Desvelo. Sáb 13 de sept, a las 22 h (+18).
BROADWAY
San Lorenzo 1223
Miguel Mateos. Vie 15 de agosto, a las 21 h
CASA BRAVA
Pichincha 120
Claudio Gabis. Mié 20 de agosto, a las 20 h
C. C. CASA DEL TANGO
Pte. Illia 1750
Orquesta La Cachetada y Sexteto Pura Clase en concierto. Sáb 16 de agosto, 21 h
Tango fiero. Concierto bailable. Dom 17 de agosto, a las 20 h
COMPLEJO FOREST
Brown 3198
Sergio Torres y Meta Guacha. Vie 22 de agosto, a las 22 h
EL CÍRCULO
Laprida y Mendoza
Garupá. Vie 22 de agosto, a las 21 h
Adrián Abonizio. Mar 26 de agosto, a las 20 h
Elena Roger. Vie 29 de agosto, a las 21 h
LA COMEDIA
Mitre 958
Todos x Bauti junto a La Vanidosa. Recital solidario de artistas invitados, a beneficio de "Bauti" Cocchis Venturini, quien necesita viajar a Monterrey (México) para realizar un tratamiento de salud. Jue 14 de agosto, 20 h
Cinema lírico. Presentación del trío Héroe. Vie 15 de agosto, a las 21 h
Voces populares Rosario. En el marco del 7° Encuentro Internacional de Coros de Música Popular. Con los coros Varietales de Paraná, Mosaico de Montevideo, Gloriana de Santa Fe y Damos la Nota de Rosario. Gratis. Dom 24 de agosto, 19 h
Tributo a Queen con Adrián Ocampo. Viaje a la época dorada de una de las bandas más icónicas de la historia. Vie 29 de agosto, 21 h
LA SALA DE LAS ARTES
Güemes 2985
Chango Spasiuk. Vie 29 de ago, a las 20 h
LAVARDÉN
Sarmiento y Mendoza
Verónica Peyronel. Jue 14 de agosto, a las 21 h. (Gran Salón)
Lucky Rivers. Jue 14 de agosto, a las 20 h. Gratis. (Teatro)
Teatro
ASTENGO
Mitre 754
El auténtico Pirulo. Un emprendimiento comercial donde Pirulo busca despegarse de sus compañeros. Quiere iniciar su vida laboral solo y para ello instala un puesto callejero de frutas y verduras. Vie 22 de agosto, a las 20 h
BROADWAY
San Lorenzo 1223
En otras palabras. Narra la historia de amor de Juana y Abel, quienes enfrentan el diagnóstico de Alzheimer de Abel y exploran cómo el amor puede manifestarse en las buenas y en las malas. Dir: Nicolás Vázquez. Sáb 16 y dom 17 de agosto, a las 20 h
C. C. PARQUE DE ESPAÑA
Sarmiento y el río
Molly Bloom de James Joyce por Cristina Banegas dirigida por Carmen Baliero. La obra intenta traducir, interpretar la extraordinaria privacidad, el erotismo, la absoluta falta de censura con la que Molly piensa en su noche de insomnio. Vie 15 de ago, a las 20.30 h
CENTRO DE EXPRESIONES CONTEMPORÁNEAS (CEC)
Paseo de las Artes y el río
Matate Amor. Esa mujer herida que dicen que está alterada en su manera de amar, de desear, de romperse el cuerpo, de arrojarse sucia, de tomar un fusil, de no tener piedad con nadie, pero sobre todo con ella misma. Dir: Marilú Marini. Con Erica Rivas. Función especial en diálogo con el río Paraná. Vie 22 de ago, a las 21 h
CULTURAL DE ABAJO
Entre Ríos 579
Aquelarre en el humedal. Una joven kayakista es rescatada a orillas del río por mujeres que habitan el humedal. Así comienza un ritual de iniciación. Dir: Marita Vitta. Mañana y dom 24 de agosto, a las 20 h
ESPACIO BRAVO
Catamarca 3624
La rota madre que te parió. La madre, una actriz en decadencia, de vasta y exitosa trayectoria en su juventud, viene a visitar a sus hijas después de pasar siete años sin verlas. Dir: Gustavo Guirado. Los vie de agosto, a las 21 h
Las escenas secundarias, de Romina Mazzadi Arro. Una obra de amor y de lío. Con Vanina Frustagli y Martín Dieguez. Los sáb de agosto, a las 21 h
LA COMEDIA
Mitre 958
La guarida de los sentidos. Una experiencia artística inmersiva destinada a bebés de entre 0 y 2 años, acompañados por adultos. Dom 31 de agosto. Funciones: 15, 15.30, 16, 16.30, 17, 17.30 h.
Eternamente... Hugo del Carril. Obra musical que entrelaza las vidas de Hugo del Carril padre e hijo en una travesía emocional por la historia del tango, el cine y la identidad. Sáb 16 de agosto, 21 h
Pintando a Berni. Obra de teatro lúdica y musical para toda la familia. Se cruzan Antonio Berni, el pintor ya adulto, Antonietto, él mismo en su infancia, sus amigos y amigas, su abuela, sus juegos y curiosidades, y también, personajes de su universo, como Juanito Laguna y Ramona Montiel. Dir: Nicolás Cefarelli. Dom 17 de agosto, a las 15 y a las 18 h
Precoz. Una madre y un hijo en una geografía incierta y hostil se debaten entre la mímesis y la locura bordeando los límites del amor insano y perfecto, la soledad y el desprecio de la sociedad. Basada en la novela de Ariana Harwicz. Dir: Lorena Vega. Sáb 23 de agosto, a las 21 h
TEATRO DEL RAYO
Salta 2991
Litófagas. Dos señoras parloteando de forma cómica y burlesca mientras barren sin cesar la vereda. La incomunicación, la soledad, el no saber y el “no querer saber”, hasta convertirse en homenaje a quienes transformaron el dolor en lucha sosteniendo en democracia la memoria histórica. Dir: Aldo El-jatib. Los vie de agosto, a las 21 h
TEATRO DE LA MANZANA
San Juan 1950
Mal de amores. Comedia dramática que sigue una noche en la vida de Julieta, Ana y Agus, tres amigas que en sus 30 navegan por los desafíos del amor y la lealtad. Dir: Luciana Di Pietro. Los sáb 16, 23 y 30 de agosto, a las 21 h
LA NAVE
Laprida 1375
Yo cuento. Una casa. Una puerta. Tres hermanos. El viento. ¿Qué nos aferra al pasado? ¿Qué miedos nos abrazan? Más allá el deseo adormecido, impensable. Dramaturgia y dir: Soledad Otero. Los vie de agosto, a las 20.30 h
LA ORILLA INFINITA
Colón 2148
A la gran masa argentina. Racconto escénico de experiencias orales que recorre, con humor y profundidad, una microhistoria del país atravesada por la cultura peronista. Dir: Gustavo Di Pinto. Los sáb de agosto, a las 21 h.