La clásica película de animación japonesa El viaje de Chihiro, dirigida por Hayao Miyazaki se puede ver en pantalla grande. Cuenta la historia de una niña de diez años llamada Chihiro, quien durante una mudanza se ve atrapada en un mundo mágico y sobrenatural, teniendo como misión buscar su libertad y la de sus padres, y así poder regresar a su mundo (Cinépolis y Las Tipas.)