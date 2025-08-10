Los Juegos Panamericanos Junior 2025 comenzaron con polémica en Asunción. El argentino Mateo Kalejman ganó la contrarreloj de ciclismo con un tiempo de 47:38.82, pero fue descalificado por una supuesta irregularidad en su bicicleta, tras un reclamo de Colombia. El oro quedó para el colombiano Samuel Florez (49:09.13), seguido por el mexicano José Antonio Prieto De Luna y el colombiano Juan Quintero.

Kalejman denunció injusticia y favoritismo, afirmando que su bicicleta estaba en regla y que la comisaria actuó arbitrariamente. Recordó un episodio similar en el Mundial de Zúrich 2024, donde fue excluido por una mínima diferencia en las medidas de su bicicleta, pese a meses de preparación.

"Super decepcionado con los comisarios porque es una vergüenza total lo que me han hecho. Me midieron el asiento cinco veces antes de salir por un reclamo de Colombia y estaba en perfectas condiciones. Yo salí con la bici en medida. Es algo que me perjudica en vez de beneficiarme. Si uso el asiento más inclinado para abajo me voy cayendo de la bicicleta, mi pedaleo es peor, mi pelvis se mueve más, soy menos eficiente, todo es peor. Es algo que no puede ser, no sé como pueden tener comisarios así. Ya me lo hicieron en el Mundial. Es nefasto", expresó el ciclista.