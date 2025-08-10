Las lágrimas en pleno campo lo presagiaban y los estudios confirmaron la peor noticia: el defensor central de River y la Selección Argentina, Germán Pezzella, se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en el partido del sábado ante Independiente y será baja hasta mediados de 2026.

Las alarmas se encendieron a los 43 minutos del primer tiempo, cuando Pezzella abandonó la cancha en camilla y entre lágrimas. El defensor campeón del mundo fue a disputar una pelota con el delantero Walter Mazzantti sobre la derecha del área riverplatense y, en la fricción de la disputa, terminó pisando mal y cayó inmediatamente al piso tomándose la cabeza. Sin siquiera esperar la atención médica, el zaguero pidió el cambio, lo que auguraba una noticia no deseada.

Si bien se vislumbraba que el diagnóstico podía no ser bueno, hasta la llegada de los resultados de los estudios la esperanza de que se tratara sólo de un esguince. Pero este domingo, la peor de las noticias se confirmó para el oriundo de Bahía Blanca, ya que se estableció que sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, deberá ser operado en los próximos días y tendrá unos siete meses de recuperación.

De esta manera el futbolista se perderá lo que resta del año para River y toda la pretemporada, ya que su regreso recién podría darse a mediados del próximo torneo. Por eso, se transforma en una baja sensible para el entrenador Marcelo Gallardo que deberá reformular la zaga central con opciones como Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta, el chileno Paulo Díaz o el uruguayo Sebastián Boselli, que el sábado fue quien ingresó en su lugar cuando se terminaba la primera mitad.

La lesión de Pezzella se suma a las complicaciones que tiene Gallardo para formar la delantera para el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, teniendo en cuenta que Sebastian Driussi todavía no se recuperó del golpe que sufrió en el Mundial de Clubes y Maxi Salas está arrancando la tercera semana de recuperación del esguince de rodilla que sufrió ante San Lorenzo en la jornada previa.