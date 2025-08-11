Una mujer de 37 años fue asesinada y un adolescente de 16 resultó herido el sábado a la noche en un ataque a balazos en Empalme Graneros. El hecho ocurrió alrededor de las 22.45 en inmediaciones de Cavour y Ottone, donde personal de la Comisaría 20ª y del Comando Radioeléctrico encontró a dos personas con heridas de arma de fuego. En el lugar, los efectivos constataron que María Florencia González, de 37 años, había recibido un disparo que le provocó la muerte en el acto. A su lado estaba M. Martín, un adolescente de 16 años, con una herida de bala en el costado derecho de la cadera. El joven fue asistido por personal del Sies y trasladado al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde quedó internado fuera de peligro.
