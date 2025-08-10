El pasado jueves 7 de agosto, el Movistar Arena fue escenario de un cruce inesperado y vibrante: Lali Espósito y Kylie Minogue compartieron un momento íntimo tras el show que la diva australiana brindó en Buenos Aires. La cantante argentina no solo disfrutó del concierto junto a sus amigos, sino que cumplió el sueño de conocer en persona a una de sus grandes referentes del pop.

En sus redes sociales, Lali relató la historia detrás del encuentro. “Ya habíamos conversado otras veces y siempre me pareció una copada, pero en vivo… es tan amorosa, cool y enérgica. Estaba sorprendida y feliz con el público”, contó en un posteo de Instagram, aún emocionada por la experiencia.

La relación entre ambas había comenzado tiempo atrás, cuando Lali estaba en España. “Como a todos mis ídolos, yo les comento las cosas que suben. Un día, subí algo de mi música, creo que Disciplina, y de repente recibo un ‘Hi’ y unos corazones”, recordó. Ese fue el inicio de una serie de mensajes y guiños digitales que revelaban, según Lali, “una cosa muy de divina” en el trato de la australiana.

Con esa conexión previa, el arribo de Kylie a Argentina fue la oportunidad perfecta para concretar un cara a cara. “ Le mandé un mensaje: ‘Welcome to my country, bienvenida a la Argentina’. Le dije que la iba a ver y me preguntó: ‘¿Nos podemos conocer?’”.

"Ella es un sol": la confesión de Lali

El momento llegó en la zona de camarines, donde Kylie apareció recién bajada del escenario, vestida con una bata con los colores de Argentina. “Nos abrazamos, hablamos con las manitos agarradas… yo me sorprendí de mi propio inglés. Ella es un sol”, confesó Lali, que no dejó de destacar lo feliz que estaba Minogue por el recibimiento del público argentino.

En medio de la charla, Kylie le dijo una frase que Lali atesorará para siempre: “Siento que tenemos la misma energía”. Entre risas, la argentina bromeó: “Había algo como de primas, ya quisiera yo, ¿verdad? Pero para mí es el halago más hermoso que te pueden decir”.

Para Lali, la reunión fue mucho más que una foto o un saludo. “Estuve en representación de todos los que la aman. Es un privilegio haberla conocido. Es una divina total. Aguante Kylie, aguante Argentina, aguante el pop”, cerró.

En un país donde los shows internacionales se viven con pasión, este encuentro sumó una página más al historial de momentos inolvidables que el pop regaló a sus fanáticos. Y para Lali, significó confirmar que sus ídolos también pueden convertirse en colegas y, quién sabe, en amigas de escenario.

La gira de Kylie Minogue que la trae a América Latina

Kylie Minogue regresó con todo a América Latina en agosto de 2025 como parte de su ambicioso Tension Tour, impulsado por sus álbumes Tension (2023) y Tension II (2024). La gira comprende presentaciones en Buenos Aires (7 de agosto), Montevideo (9), Santiago (12), São Paulo (15), Bogotá (19), Ciudad de México (22), Guadalajara (24) y Monterrey (26). En Buenos Aires, su show en el Movistar Arena fue celebrado por muchos admiradores quienes destacaron su poderosa fusión de su legado pop con su compromiso con la cultura queer.





Con producción elegante, energía desbordante y una puesta centrada en su evolución artística, Kylie se mostró en plena forma sobre el escenario, reafirmando su estatus como ícono global del dance-pop.

El Tension Tour no solo celebra sus más recientes éxitos como el viral “Padam Padam”, sino que también captura la esencia de una carrera que sigue reinventándose y conectando con audiencias de distintas generaciones a lo largo del continente