El Día Mundial de la Juventud se conmemora el 12 de agosto y es una fecha en la que se suele reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las nuevas generaciones. Entre ellos, uno de los más urgentes es el impacto que tiene el uso excesivo de redes sociales en la salud mental de los adolescentes y los jóvenes y el impacto que pueden generar diversas imágenes o publicaciones.

Un estudio reciente reveló que el 46% de los jóvenes argentinos se sienten abrumados por las redes sociales y un 72% califica su nivel de estrés como malo. En ese sentido, la dotora Valeria El Haj, especialista en medicina interna, señaló: "Durante la adolescencia, el cerebro atraviesa una etapa crítica de desarrollo. Las regiones encargadas de regular las emociones, tomar decisiones, buscar recompensas y evaluar la aceptación social aún están en proceso de maduración".

"En este contexto de alta sensibilidad, el uso intensivo de redes puede alterar de forma significativa el bienestar emocional y psicológico”, explicó la médica , quien dijo que "uno de los principales efectos negativos es la comparación constante con imágenes idealizadas".

El Haj manifestó luego: "Las redes sociales suelen mostrar versiones editadas y filtradas de la vida cotidiana, lo que puede afectar la autoestima y generar insatisfacción con el propio cuerpo. Además, este fenómeno se asocia con un mayor riesgo de desarrollar trastornos alimentarios”.

Otro aspecto preocupante es la búsqueda de validación a través de los “me gusta” y los comentarios. Muchos adolescentes desarrollan una dependencia emocional hacia estas interacciones, que activan los circuitos cerebrales de recompensa y pueden generar ansiedad o síntomas depresivos cuando la respuesta no es la esperada.

La especialista indicó: “El uso nocturno de dispositivos también interfiere en el descanso. La luz de las pantallas afecta la producción de melatonina, dificultando el sueño y provocando irritabilidad, fatiga o problemas de concentración durante el día. Además, la sobreestimulación digital puede dificultar la desconexión y el descanso mental”.

A pesar de estar constantemente conectados, muchos adolescentes reportan sentirse solos. Las interacciones virtuales tienden a ser más superficiales y pueden reemplazar vínculos reales, debilitando las habilidades sociales y profundizando el aislamiento. A esto se suma la exposición a contenidos violentos, estereotipos, desinformación o mensajes perjudiciales, que afectan la percepción del mundo y pueden potenciar pensamientos negativos o conductas de riesgo.

Frente a este escenario, es importante estar atentos a señales de alarma como cambios bruscos de ánimo, aislamiento de familiares o amigos, obsesión con la imagen corporal, trastornos del sueño o descenso en el rendimiento escolar. Estos síntomas pueden indicar que el uso de redes está teniendo un impacto negativo en la salud mental.

Algunas medidas a tener en cuenta son: fomentar un uso consciente de las redes sociales, establecer límites de tiempo frente a las pantallas, promover el pensamiento crítico ante los contenidos consumidos y generar espacios de diálogo en familia. En caso de detectar signos de alerta, siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud mental.

“En el Día Mundial de la Juventud, el compromiso es colectivo: acompañar a los y las adolescentes en el uso saludable de la tecnología, priorizando su bienestar emocional y fortaleciendo sus vínculos en el mundo real”, finalizó la doctora El Haj.