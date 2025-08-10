Argentinos Juniors, uno de los mejores equipos del primer semestre, recuperó la memoria este domingo por la noche y se reencontró con el triunfo gracias a un lindo gol de Alan Lescano para superar 1-0 a Unión de Santa Fe en La Paternal. Un resultado que impacta directamente contra Boca, que pasa a quedar cuarto en la tabla anual, fuera de los puestos que clasifican hacia la próxima Copa Libertadores.

La tabla anual tiene a Rosario Central en la cima (41 puntos), seguido de River (39) y, ahora, Argentinos (38). En puestos de Sudamericana figuran Boca (36), San Lorenzo (35), Barracas (35), Huracán (33), Racing (32) e Independiente (31). Vale recordar que Platense (26) ya está clasificado como campeón del Apertura, como también lo harán los ganadores del Clausura y Copa Argentina.

Así las cosas, el equipo de Nicolás Diez llegó a la cita de este domingo ante el Tatengue con apenas dos puntos en la Zona A del Torneo Clausura (empates con Boca y Platense y derrota con Tigre), toda una sorpresa dado su andar en el Apertura, cuando fue puntero de su zona con 33 puntos sobre 48 posibles.

Aunque la diferencia fue escueta, el Bicho mereció ampliamente el triunfo. Con un mediocampo poblado de buen pie -Fattori, Lescano y Oroz entre los más destacados-, logró imponer condiciones en ese sector de la cancha y abrir juego con los laterales y extremos.

El gol llegó cuando se iba la primera parte, a los 44 minutos, tras un desborde del pibe Diego Porcel (extremo de 20 años; 7º partido en Primera) y centro para que Alan Lescano, de primera, la acomode elegantemente con su zurda lo más lejos posible de la estirada del arquero Matías Tagliamonte. El mediocampista de 23 años, comprado a Gimnasia en 2023, llegó a 17 goles en el Bicho (79 partidos).

Detalle no menor: aunque no se le contará como asistencia, el nueve Tomás Molina tuvo un papel crucial en el gol al dejar pasar entre sus piernas el centro de Porcel, sirviendo de señuelo para llevarse un poco de marca dentro del área.

Con este resultado, Argentinos subió al 8º puesto de la Zona A mientras que Unión se mantiene un peldaño arriba, también con 5 puntos pero mejor diferencia de gol. La próxima fecha tendrá al Bicho como visitante de Huracán el sábado desde las 16:15 mientras que el Tatengue seguirá de gira: irá a Córdoba para medirse con Instituto el viernes a las 19.



