Esta semana que pasó, en el Chaco, la comunidad del "Parque Nacional El Impenetrable" celebró la elección del nombre del noveno yaguareté registrado en la región, en uno de los corredores de conservación de la provincia de Formosa, del otro lado del río Bermejo. El hermoso y sano felino que ilustra esta nota fue bautizado “Chalak”, que significa “coraje” en lengua Qom.

Casi en paralelo, la Asociacidebido a la histórica bajante del río Paraná se habilitó como alternativaun nuevo paso de navegación para buques de ultramar, éste sobre el brazo derecho del río.