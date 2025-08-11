El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas primaverales: la mínima será de 8 grados y la máxima de 19 grados, con viento del norte.

El martes las condiciones serán similares, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que irán de los 10 a los 20 grados, con viento del noroeste.

Para el miércoles se espera un descenso del termómetro. La temperatura mínima será de 10 grados y la máxima de 15 grados, con viento del sur y ráfagas por la noche que podrían llegar a los 50 kilómetros por hora.