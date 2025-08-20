DE VISITANTE ► Siempre hay una primera vez, una ocasión para debutar en Argentina, y en lo que queda del año les va a tocar al reggaero jamaiquino Linval Thompson (19/9, CAFF), a la estrella juvenil mexicana Lara Campos (28/9 en el Gran Rex, con doble función), al trío japonés Lamp (8/10, C Art Media), al combo peruano de indie-folk We The Lion (19/11, Niceto Club) y a los rejuntados ingleses BÔA (23/11, C Art Media) ► Además, se preparan las vueltas de Kasablanca (5/9, Crobar), Fatboy Slim (18/9, Bioceres Arena, Rosario), El Kanka (18/10, Teatro Ópera), Gilberto Gil (31/10, Movistar Arena), Billy Idol (15/11, Movistar Arena), Andrea Bocelli (18/11, Hipódromo de San Isidro), Michael Bibi (22/11, Ciudad Universitaria, con su fiesta One Life), Toto (13/12, Campo de Polo) y Valeria Castro (17/12, Margarita Xirgu).

PANTALLAZOS ► Hay racha de estrenos animé de la franquicia Adult Swim: intrigas de palacio con The Apothecary Diaries, guerra fría con Spy Family y amistades post demoníacas con la secuela Frieren: Beyond Journey’s End (HBO MAX) ► ¿Estás más para un documental? Tenés Becoming Madonna, de Michael Ogden, sobre la vida de la diva pop (sábado 23/8, Universal+) y Vice is Broke, de Eddie Huang, sobre el ascenso y caída del fanzine que se volvió mainstream (Mubi) ► Y hay cine para todos los gustos, con fuga permanente y fetiches por autos en el estreno de Velocidad salvaje, con Samara Weaving (viernes 22/8, Disney+); con musical criminal y romántico en la francesa Beating Hearts, de Gilles Lellouche; con verano iniciático y amor de chicas en la inglesa Hot Milk, de Rebecca Lenkiewicz; y con tributo road-movie a la novela beat En el camino, cortesía de Walter Salles (todas estas últimas ya disponibles en Mubi).

PASAME LA DATA ► El ciclo C3D, en Galpón B, que arrancó la semana pasada con show de Antonella Restucci, sigue con los recitales de Eva Gou (sábado 23/8) y Rebeca Arens (sábado 30/8), con posibilidad de ver ambos shows comprando la entrada a uno ► Además, sale edición presencial de Otra noche tarde, el programa musical de culto de FM La Tribu y Radio Con Vos, el viernes 22/8 en Morán, gratis.

HACELA SIMPLE ► ¿Buscás algo nuevo para escuchar? Salieron canciones de Carca ("Lodo"), 1915 ("Mi sombra"), Barbi Recanati ("Submundo"), Mariana Päraway ("Querido diario"), Las Tussi ("Humberta T"), Tuli ("Amiga perdón"), Juli Obregón ("Ya fue"), El Nota ("Movimiento social ascendente"), Doble Valentina ("Frío, frío, caliente, caliente"), Sofía de Ciervo ("XXXNE"), Marcelo Burgi ("Hoy tiemblas"), SensaFilo ("Paseando por Once"), La Cara de los Últimos ("Rompecabezas"), Julie Aiello ("Contradicción"), Fractalianos ("Danza mezcal"), Mango Para Armar ("Brumario"), Memu ("Pío-pío"), Las Adelas ("Marea alta"), Suriz ("Rola"), Naza SSC ("Dando respuesta"), Sol Campano ("El sur también"), Piloteando Pájaros ("Que nunca se me pegue"), Guz Fernández ("Imágenes del inframundo") o los cruces entre Dani Pérez, Pablo Comas, Barfeye y Jimmy Club ("El peor"), Wiranda Johansen, Babeblade, Lisa Scha y Terra ("No me divierto sin alcohol"), Sixto Yegros + Barta ("Actrices y modelos") u Ocelote Beats + Solana de la Torre ("Aweit").





Encontrá más notas del NO acá, o suscribite acá abajo ↓ para recibir gratis en tu email todos los artículos, la agenda de shows, música nueva y nuestros recomendados.



