Los fiscales que integran la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte informaron que detuvieron ayer a un hombre en el marco de la investigación por el homicidio calificado de César “Oreja” Martínez, cometido en noviembre de 2023, en la ciudad de Orán.

La Unidad Fiscal informó que el detenido sería el conductor de una de las motocicletas utilizadas en el ataque cuyos ocupantes abandonaron luego de que fuera chocada por un automóvil.

El sospechoso, sobre el que pesaba una orden de captura, fue detenido en un operativo llevado a cabo por la Unidad Especial GAP Orán, cuando regresó a su domciilio en Colonia Santa Rosa, para las celebraciones por el patrono de esa localidad. La Unidad Fiscal indicó que la Infantería de la Policía tuvo que dar apoyo "debido a la férrea resistencia de su grupo familiar".

El homicidio de "Oreja" Martínez, que era hermano del exintendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo "Conejo" Martínez, fue una acción que se inscribe en el crimen organizado en el norte salteño. Fue asesinado de 12 disparos en la puerta de la casa donde cumplía prisión domiciliaria. Los atacantes, cuatro, con sus rostros cubiertos, andaban en dos motocicletas.

La fiscalía viene denunciando una serie de irregularidades en torno a este hecho. Entre ellas, la prisión domiciliaria con la que había sido beneficiado "Oreja" Martínez por el ahora exjuez Claudio Parisi, a pesar de que había dos resoluciones de prisión preventiva vigentes contra Martínez: una por tentativa de femicidio y otra por venta de drogas.

Por otro lado, denunció que su hermano, cuando todavía estaba al frente del municipio de Aguas Blancas, en la frontera con Bolivia, había interferido en la investigación de homicidio de "Oreja".

El entonces intendente Martínez fue detenido en septiembre de 2024 y en cuestión de días fue destituido.