El teatro independiente atraviesa un momento complicado en la ciudad de Salta por la crisis económica nacional. La artista Graciela Quipildor, actriz y comediante con una larga trayectoria, comparte su mirada sobre lo que significa hacer arte en este contexto.

“La venta de entradas bajó muchísimo. Y es lógico, porque en momentos de crisis económica lo primero que la gente recorta es lo que no es indispensable para sobrevivir. Eso nos golpea directamente a los trabajadores de la cultura, que dependemos de que el público pueda acceder a nuestras propuestas", explicó Quipildor, en diálogo con Salta/12.

El ajuste no solo se traduce en menos espectadores, sino también en menos recursos para producir. “El costo de vida subió para todos, y eso significa que la gente tiene menos plata y nosotros necesitamos vender entradas (…) que no se venden. La cultura quedó disponible casi solo para quienes pueden pagar, porque ya no existen los mismos fondos para financiar espectáculos accesibles o populares”, señaló.

Los y las artistas enfrentan desafíos que van más allá del escenario, se trata de sostener la vocación en medio de la incertidumbre. “Me afecta en lo personal, porque tengo que seguir trabajando de esto con la mejor energía, es mi vocación y además hago comedia, o sea que para hacer reír yo necesito estar bien”, expresó.

En este contexto, la comedia es también una herramienta de resistencia. "Es difícil mantenerse positivo cuando no alcanza para lo básico y hay angustia. Pero yo sigo apostando a la comedia porque no solo trabajo de esto: vivo de esto. Y digo vivo porque realmente me mantiene viva, me conecta con la vida. Hacer chistes, encontrar el lado gracioso a lo que me pasa o a lo que observo es mi manera de resistir. Claro que hay días buenos y días malos", sostuvo.

“El humor es un recurso poderosísimo. Si se usa con conciencia, coherencia y responsabilidad, puede hacer mucho más que provocar risa: puede sanar, denunciar, unir a otros en una causa”, consideró la artista. “Hoy un meme puede tener más impacto que una investigación periodística, por eso creo que los artistas tenemos que ser muy conscientes de cómo usamos ese poder. Porque también se puede usar para lastimar o destruir”, añadió.

En cuanto al rol del Estado provincial frente a los recortes a nivel nacional, Quipildor fue crítica: "No tenemos ni Ministerio de Cultura, así que tampoco se puede esperar mucho. Claramente no hay presupuesto. El Estado debería garantizar el acceso a la cultura, sobre todo para quienes están en una situación crítica, pero eso dejó de ser posible hace rato. Generar eventos que sean justos para los artistas y gratuitos para el público… hoy, directamente, es impensable", afirmó.

En este vacío institucional, la autogestión se convierte en la única salida. “Hoy la autogestión es un acto heroico. Porque no solo requiere energía, sino también inversión y recursos”, explicó. Además, implica asumir tareas que no forman parte de la formación artística: “Diseño, marketing, redes sociales, promoción. Antes podías contratar a alguien que te produjera, ahora terminás pidiéndole a tu vieja que te volantee o a un amigo que te lleve la escenografía en la camioneta”.

La precariedad obliga a reinventarse constantemente. “Muchos artistas ya no pueden sostenerse y se están yendo a otros rubros. Eso me parece injusto y triste, porque significa perder voces valiosas en la cultura”, advirtió Quipildor.

Frente a la caída del consumo cultural, los artistas apelan a todo tipo de estrategias para convocar al público. “Difundimos flyers, agitamos en redes, pedimos ayuda a todo el mundo, yo hasta les mando flyers a mis ex, con eso te digo todo”, graficó, fiel al humor. Pero aclaró que no se trata de falta de interés, sino de falta de recursos: “No es porque la gente no quiera ir a ver espectáculos, sino porque no tiene plata”.

Por este motivo, se priorizan producciones pequeñas, precios accesibles y estrategias de cercanía. “Tratamos de mantener precios bajos, de no arriesgarnos con producciones grandes, porque el momento económico es demasiado incierto”, explicó. La creatividad también se vuelve una herramienta de supervivencia.

Quipildor insistió en que la comunidad puede jugar un papel clave para revertir esta situación. “Los medios de comunicación pueden difundir y también asistir a espectáculos. Muy pocos funcionarios o gestores culturales van a ver teatro local. Sí los ves en primera fila cuando se trata de shows porteños o de afuera, pero no apoyando lo local”, denunció.

“El público en general puede ayudar compartiendo nuestras iniciativas, yendo a ver espectáculos, poniéndose como objetivo ir al teatro o a un bar una vez al mes, cada dos meses o varias veces al año. Eso ya sería un montón”, indicó Quipildor.

“A mí nunca me va a dejar de preocupar que hay gente de mi edad que nunca fue al teatro. O que solo fue cuando los llevaron en la escuela. Insisto en que esto debe cambiar. Y aquí volvemos a hablar de acceso a la cultura”, expresó para finalizar.