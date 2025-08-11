La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este lunes la venta en todo el país y en plataformas de comercio online de una marca de suplementos dietarios por no contar con registros ante el organismo.

Según se detalla en la disposición 5719/2025, la medida publicada en el Boletín Oficial afecta al siguiente producto:

“Dietary Supplement - Colostrum, Restore & Revitalize" , de la marca Wondercow, en todas sus presentaciones lotes y fechas de vencimiento.





De acuerdo a la norma, el producto no cumplió con los pasos establecidos para la importación de alimentos, por lo que fue considerado ilegal.

El organismo informó que a fin de "proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de productos ilegales", que "carecen de registros" y de los que "no puede garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, ni su calidad" se prohibe su venta en todo el país y en internet.