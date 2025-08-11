A raíz de recientes comunicaciones de La Libertad Avanza, en las que apuntan contra el gobernador, Julio Zamora, intendente de Tigre, expresó en la red social X:

"Me solidarizo con usted, señor gobernador @Kicillofok, por la campaña sucia que sufre por parte del oficialismo nacional. De igual modo que lo exhorto a condenar con el mismo énfasis las acciones de política sucia que sectores de su propio espacio llevan perpetrando contra mi persona desde hace años, pero que ahora han incrementado su virulencia: llamadas telefónicas, periodistas a la carta, posteos engañosos en redes sociales. Todo eso está presente en Fuerza Patria al igual que en la Libertad Avanza de @JMilei, lo que revela que son lo mismo. Le sugiero que primero saque el Caballo de Troya que tienen adentro de su casa para poder hablar con integridad de este tema."







