La expresidenta Cristina Kirchner le envió un mensaje a un grupo de militantes que inauguró la unidad básica "Cristina Libre" en General Cerri, partido de Bahía Blanca, este fin de semana. La titular del PJ les agradeció el gesto y resaltó la importancia de abrir un espacio para el debate y la discusión política, pero también aprovechó para recordar el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia para las ciudades bonaerenses afectadas por las inundaciones.

"Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ahí? En General Cerri, Bahía Blanca, me avisan los compañeros y las compañeras que en esa localidad tan castigada, tan castigada y doblemente castigada porque Milei también vetó la ayuda para Bahía Blanca, bueno nada, me informan los compañeros y compañeras, Mayra (Mendoza) concretamente, me dice que están inaugurando una unidad básica, Cristina Libre", comienza el audio de la presidenta del Partido Justicialista.

Tras las inundaciones de marzo de este año que provocaron graves destrozos en Bahía Blanca y las ciudades aledañas, Javier Milei vetó la Ley de Emergencia sancionada por el Congreso con 153 votos a favor, ninguna abstención y 32 votos en contra (todos de La Libertad Avanza). La misma establecía la creación de un fondo especial de 200 mil millones de pesos en subsidios y créditos para la reconstrucción de la estructura edilicia estatal y la reparación de viviendas de la población.

Al mismo tiempo, fijaba exenciones impositivas, una moratoria de 180 días para deudas, la promoción de obras con mano de obra local, y una línea de créditos blandos a través del Banco Nación. El argumento del Gobierno fue que esas ayudas ya estaban incluidas en el DNU 238/2025, el cual, por ejemplo, dejó afuera a la también afectada localidad de Coronel Rosales.





"Muchas gracias a todos los compañeros y a todas las compañeras que han decidido, han tomado esta decisión de abrir un local de la política que se llama Cristina Libre y podría haberse llamado de otra manera. Lo importante es abrir un local, un espacio concreto, un espacio físico donde puedan reunirse, donde puedan hablar, discutir, debatir, enojarse, pelear y volver a hablar, porque esto es lo importante y lo maravilloso de la construcción política", continuó su mensaje la expresidenta y vicepresidenta.

En el mismo sentido, Fernández de Kirchner resaltó que esto genera "debate, la posibilidad de juntar brazo con brazo, mano con mano, porque creemos en los proyectos colectivos. Siempre creímos en eso".

"Llegamos en el 2003 junto con Néstor con esa idea del proyecto colectivo y construimos una Argentina que había sido endeudada, vaciada, en fin, y que tenía una sociedad absolutamente escéptica y desesperanzada, en lo que yo creo que fueron los años felices de los argentinos, por lo menos de las últimas décadas de los argentinos. Así que muchas gracias y a trabajar y a militar mucho. Abrazo y beso enorme para todos y todas", cerró la dirigenta.



