El pasado viernes 8 de agosto se realizó en la ciudad de Reconquista la segunda de las tres Audiencia Públicas de la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial de la Convención Reformadora de la Constitución, donde la Federación de Sindicatos Municipales de la provincia de Santa Fe (Festram) estuvo presente a través de su Secretaria adjunta, Andrea Paz.

El documento de prensa de Festram señala:

“Desde nuestra Federación volvemos a reiterar el acierto de los integrantes de dicha Comisión en territorializar (Rosario, Reconquista y próximamente – miércoles 13/8- en Santa Fe), los ámbitos para que actores sociales, políticos, colegios profesionales, particulares e instituciones intermedias den su opinión sobre los temas de referencia.

Así mismo, adherimos a la solicitud enunciada por numerosos representantes del noreste santafesino para que la autonomía municipal implique entre otras cosas, la revalorización de la región norte de la provincia la cual tiene características sociales, económicas, de ambiente y culturales distintas a las regiones sur y centro, lo cual debe ameritar en una nueva constitución una redefinición de su valor estratégico, con recursos y proyectos acordes a los desafíos que se enfrentan cotidianamente las poblaciones que ahí habitan.

Dejamos, nuevamente en claro, que no es casual que se expresen opiniones sobre la Autonomía sin tener en cuenta a los trabajadores y trabajadoras municipales que en definitiva son el sostén humano para todas las realizaciones y actividades que se emprenden.

Al respecto Andrea Paz manifestó la necesidad de que en la nueva Constitución quede plasmada toda la normativa específica del ámbito municipal, es decir la ley 9256, la 9286, la de paritaria 9996 y los Comités Mixtos pues esto sería un piso que garantizaría los derechos ya alcanzados. También señaló con respecto a la seguridad social integral, que en la misma debía tener reconocimiento constitucional las Asignaciones Familiares con valores adecuados y actualizaciones automáticas, el IAPOS cogestionado por sus afiliados y un sistema previsional público de reparto, solidario y asistido, con cogestión por parte de los trabajadores públicos y municipales y que garantice la intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones de la Provincia total o parcialmente a la Nación o al sector privado.

Finalmente, FESTRAM continúa asesorando y reuniéndose con los distintos sectores involucrados para esclarecer y aclarar diferentes aspectos que hacen a la vida y la legislación de los y las municipales de todo nuestro territorio, entendiendo que los y las constituyentes pueden quedar en la historia por ampliar Derechos o por ser los convencionales que trasladaron el ajuste y la crisis económica al pueblo santafesino".