Andrea Bocelli, uno de los cantantes líricos más reconocidos del mundo, regresará a la Argentina para dar un único concierto en el Teatro Colón este lunes 17 de noviembre. Será su debut en el emblemático coliseo porteño y su primera visita al país en casi quince años.

Con más de 90 millones de discos vendidos y una trayectoria de tres décadas, Bocelli se ha convertido en una figura global, capaz de unir a la música clásica con el pop sin perder su esencia operística. Ha compartido escenario con artistas como Luciano Pavarotti, Celine Dion, Ed Sheeran y Dua Lipa, y cuenta con reconocimientos como el Globo de Oro y múltiples nominaciones a los premios Grammy y Emmy.

Cómo comprar entradas para Andrea Bocelli en el Teatro Colón

La venta de entradas para el concierto de Andrea Bocelli en el Teatro Colón 2025 arranca este martes 12 de agosto a las 10 de la mañana en la página web oficial de All Access Por la capacidad limitada del Teatro Colón y la gran expectativa que genera el regreso del tenor italiano a Argentina, se anticipa que las localidades se agoten rápido.

Andrea Bocelli en el Teatro Colón. Imagen: prensa.





El show de Andrea Bocelli incluirá orquesta en vivo y un repertorio que mezcla arias clásicas, canciones italianas y sus temas más reconocidos, todo en un formato íntimo que aprovechará la acústica única del Teatro Colón.

Seguí leyendo:

