En su discurso del viernes pasado, Javier Milei justificó los vetos a la ley de Emergencia en Discapacidad y el aumento de las jubilaciones y anticipó el envío al Congreso de un proyecto que busque sancionar penalmente a aquellos legisladores y funcionarios que no cumplan con estas nuevas reglas fiscales.

Consultado por la amenaza del mandatario, el abogado y profesor de derecho constitucional Pedro Caminos señaló que la decisión no tiene "ningún sentido desde el punto de vista institucional".



"Hay competencia de cada poder para actuar de manera independiente. Querer meter presos a legisladores es querer destruir el sistema de división de poderes. Por supuesto que no puede violar la Constitución. Es bastante objetivo que la Constitución establece inmunidades para que no se los pueda meter presos y eso es lo que quiere hacer el Presidente", detalló Caminos.

Sin embargo, consideró "una buena idea" que cuando un proyecto de ley involucra derogaciones esté aclarado en el texto de dónde salen los recursos. "Obviamente el presidente juega con otra idea, eso me parece interesante. Sería interesante que las leyes sean mejor redactadas", continuó.

Pero aclaró: "El tema son estos excesos estrambóticos. Él puede enviar el proyecto de ley y el Congreso puede dejarlo cajoneado o rechazarlo rápidamente. Habrá que ver qué pasa si el presidente tiene mejores números después de las elecciones. Si una ley entra en vigencia, se va a necesitar que un fiscal esté dispuesto a iniciar un proceso y que ese legislador pueda invocar la inconstitucionalidad de la ley. Y en ese marco se deberá determinar si la ley es constitucional o no".

"No hay que perder de vista que Argentina no tiene desde hace dos años una ley de presupuesto. ¿Cuál es el equilibro fiscal si no sabemos cuál es el presupuesto? Hay que ponerlo en ese marco. Que haya una ley para debatir cómo se distribuye", cerró.