José Ricardo Ferreyra, de 49 años, mató a sus dos hijos e hirió a su esposa (44) y cuñado (43). Luego se suicidó, en la provincia de Misiones el lunes por la mañana. La policía está investigando los motivos del ataque.

La hermana del agresor alertó que no podía comunicarse con ningún integrante de la familia desde el sábado y el domingo tampoco vio a ninguno en todo el día. Julia Ferreyra subrayó que le pareció raro que ni la mujer ni su sobrina le contestaran los mensajes. Tuvo una mala sensación y llamó a la policía, "pero no pensé encontrarme con todo esto", agregó.

El lunes a las 7.30 llegó la policia a la casa que el hombre compartía con su familia en la calle Cedro y 57, en el barrio San Lorenzo, Posadas. Allí, descubrieron al hombre ahorcado, colgado de un tirante del techo. Unos metros más atrás, encontraron a Mariano, el hijo de 21 años --que tenía una discapacidad motriz severa--, y a Evelyn, la de 13 años, degollados.

El cuñado del agresor --Hugo Ríos-- tenía también heridas cortantes y signos vitales muy débiles: apenas movía los ojos y balbuceaba. La esposa de Ferreyra -- Paola Vieira-- fue hallada con golpes y cortes en una habitación, aunque se encuentra fuera de peligro. Los dos sobrevivientes del ataque fueron derivados al Hospital Escuela "Doctor Ramón Madariaga". En el centro de salud constataron que Vieira cursa un embarazo de pocas semanas.

Basándose en la escena del crimen, el agresor habría atacado con un machete a los integrantes de su familia y luego se quitó la vida ahorcándose con una soga. Todavía se desconoce el motivo del ataque, pero Lorena Vieira, hermana de los sobrevivientes, aseguró que no va a haber justicia: "Mi hermana y mi hermano están internados en terapia intensiva, a mis sobrinos los mató". "Él vivía con su mamá. Era muy celoso. Nunca fue violento, pero sí fue celoso", insistió Vieira. Sin embargo, no alertó sobre situaciones de violencia intrafamiliar previas ni detalló episodios de celos concretos.

"Él era un tipo muy cerrado, muy callado... conmigo hablaba muy poco. No era de contar sus problemas. Yo soy la única que iba y venía y la que más me acercaba a la familia y ayudaba. Todo para salvar la vida de Mariano y no lo pude hacer", expuso la hermana del agresor, quebrándose.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial para determinar el horario estimado en que ocurrió el ataque y si el suicidio de Ferreyra fue inmediato. Una vez que los médicos autoricen a los investigadores a tomarles declaración testimonial a Paola Vieira y a su hermano, la causa se esclarecerá.

El fiscal René Casals y el juez de instrucción N°6 --Ricardo Balor-- están trabajando en el caso. En la primera etapa de la investigación se están abocando a reconstruir las últimas horas de las víctimas a partir de los testimonios de familiares y vecinos.



