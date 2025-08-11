Diego Guelar es un político con una larga experiencia diplomática, pero eso no evita que en algún momento pueda perder los estribos. Por caso, durante una entrevista radial le preguntaron sobre los fracasos electorales del PRO y la alianza con La Libertada Avanza. Guelar sorprendió con su respuesta al considerar que Mauricio Macri no sólo es el responsabe de la caída del PRO sino que además lo definió como "un reverendo hijo de puta" y advirtió sobre la posibilidad que estas decisiones las haya tomado "por un negocio personal".

Guelar insistió con acusar a Macri del fracaso del PRO: "Es el responsable. Para ser claro, lo voy a decir: un reverendo hijo de puta. No sé si es elíptico, no es muy diplomático”, aclaró. Luego decir que el insulto es una prueba de la influencia del presidente Javier Milei. Luego dijo que el expresidente no entendió que "estaba arriba del caballo de la historia. A Mauricio Macri le tocó una circunstancia equivalente a la que le tocó en su momento a Perón o a Yrigoyen antes. ¿Qué diablos le pasó? No lo sé. Habrá hecho un negocio personal, no sé. Se quebró. Habrá que consultar con su psiquiatra, o con su gurú, o quien sea, qué diablos le pasó”.