Desde Barcelona

UNO Alguna vez John Updike acusó a J. D. Salinger de amar a su genial y disfuncional familia Glass más de lo que los amaba Dios. Ahora, Rodríguez se ve en la obligación de señalar aquí --con la autoridad de "lector constante" que ha disfrutado de lo suyo desde la aparición de la debutante Carrie hace más de medio siglo-- que Stephen King ama demasiado a la disfuncional y genial Holly Gibney. King no sólo la ama: también la adora. Ya saben: aquella justiciera/detective a quien conocimos en la Trilogía Bill Hodges iniciada con Mister Mercedes, reencontramos en la magnífica El visitante y en su un tanto innecesaria coda-nouvelle "La sangre manda", y volvimos a acompañar en el perfecto thriller-canibalístico Holly donde, además, se profundizaba en el pasado traumático de esta obsesiva y autista y obsesiva-compulsiva y sensorialmente difusa y adicta al latín y muy privada investigadora savant y sui-generis.

Y Holly vuelve con todas sus particularidades en este No tengas miedo de King que, de la peor manera posible, es también una rareza en la abultada bibliografía de su autor. Es decir: es --como La cúpula o Bellas durmientes-- una novela casi-casi muy mala de King. Y que --luego de la muy decepcionante recopilación de relatos del 2024 Si te gusta la oscuridad-- es motivo de preocupación. Y de un cierto fastidio provocado ya desde las primeras páginas con una sobreabundancia de diálogos pedestres (en especial esas conversaciones que se quieren adorables entre Holly y su poética y joven protegé Barbara y las muy "profesionales" pero amistosas con la oficial de policía Izzy Jaynes) y donde no se entiende muy bien acerca de qué se habla. Y en No tengas miedo se habla mucho, demasiado. Y probablemente sea la novela más "conversada" de King. Y se hace especialmente pesado el caudal expositivo/explicativo y mecánico de lo que se parlotea. En especial lo de esa "Fórmula de Blackstone" donde deben morir trece inocentes y un culpable para así corregir la injusticia de un veredicto errado. Y Rodríguez está de acuerdo con todo lo que King piensa acerca de Trump; pero ya empieza a cansarle un poco el que todo eso se exponga una y otra vez como bonus obligatorio y politizado cuando se lee a King para enfrentarse a monstruos muchos más interesantes y mejor escritos que el actual POTUS.

Después, una vez erigido el andamiaje legal-procedural sin demasiada elegancia, la puesta en funcionamiento de una maquinaria con mucho de esos ingenios dibujados por Rube Goldberg y que, en principio, lucen muy vistosos pero enseguida agotan por el frenesí de sus giros y evoluciones. Y, sí, la sombra de asesino en serie autobautizado Bill Wilson (nombre del cofundador de Alcohólicos Anónimos; y con el agradecido ex adicto King volviendo a frecuentar las reuniones de Alcohólicos Anónimos como escenario). Y la amenaza añadida sobre una Kate McKay, activista feminista best-seller, de jaurías de hombres rabiosos en contra del aborto (más otro killer). Y --pronto pero lentamente-- aquello que recomendaba E. M. Forster: "Only connect". Y una/otra de esas detalladas y marca de la casa persecuciones/desactivaciones del psycho de turno. Y, de acuerdo, King es un profesional y sabe muy bien cómo proceder a la hora del procedural. Pero algo no salió demasiado bien cuando el lector resulta más agotado que los perseguidores de los perseguidores. Y hay que reconocerle a King su honestidad para con sus "constant readers": en una nota al final de No tengas miedo, su autor informa que la reescribió varias veces (su esposa Tabitha fue la primera en comunicarle que su primera versión era impublicable), que nunca terminó de encontrarle la vuelta ni se siente del todo satisfecho con el producto final, que hizo lo mejor que pudo. Pero tal vez esa nota debió ubicarse al principio de la novela o, incluso en su contraportada o, mejor, como sticker al frente y march.

Para Rodríguez ya son varios años extrañando una "de terror" de King. Y espera que su promesa de retornar a Los Territorios de El talismán y Casa negra (en memoria y en base a apuntes/instrucciones que le legó el gran Peter Straub, cuya novela inconclusa-póstuma, Wreckage está lista para salir en edición limitada y junto a su cuaderno de notas/trabajo What Happens in Hello Jack: pack tan tentador pero más que un tanto costoso en dólares). Y Rodríguez lo piensa así: si King es como The Beatles, que son los mejores en muchas cosas; entonces Straub es The Kinks, que son los mejores en muchas otras. Así, Rodríguez ruega porque King no demore demasiado en cumplir la última voluntad de Straub o que esto se vea postergado por un nuevo caso de Holly Gibney a quien todos quieren no tanto como su creador y quien se debe y debe unas vacaciones.

DOS Por suerte para Rodríguez, el Charlie Parker de John Connolly sigue cumpliendo y sin decepcionar y aquí vuelve en su entrega número 22: Los mensajeros de la oscuridad.

Y, de acuerdo, hace ya unos libros parecía --al menos así lo había insinuado el propio Connolly antes de la publicación del monumental Antigua sangre cerrando varios hilos enredándose a lo largo de una telaraña de años-- que el final estaba cerca. Y que, por fin, sabríamos si el trágico detective/justiciero Charlie Parker estaba entre nosotros para salvar arcangélicamente a la humanidad o destruirla demoníacamente. Pero lo que siguió fue la ultra-precuela En lo profundo del sur; uno de esos ocasionales spin-offs protagonizados por los killer-gays Angel & Louis con Parker muy en segundo plano (Tumbas sin nombre) y las dos nouvelles sueltas (Las furias) con sendos casos ligeros y casi sabáticos y donde a las habituales amenazas de lo sobrenatural se sumaba nueva cepa: la del Covid.

Así, ahora, con Los mensajeros de la oscuridad, Parker vuelve a máxima potencia en uno de sus mejores y más siniestros lances en mucho tiempo. Y todo en orden y en su sitio; aunque pareciera que Connolly se ha arrepentido de todo eso de ir acabando y no se refiere mucho a una inminente y acaso apocalíptica gran revelación definitiva. Porque aquí --inevitablemente-- se reincide en ciertos aspectos/recursos ya conocidos para Rodríguez: alguien inocente acusado injustamente, algún pequeño desaparecido y de ultratumba, grupos extremistas-racistas, una familia más maldita que la de los Usher, un bosque donde acecha algo más feroz que cualquier lobo... Pero también se impone, como siempre, el estructuralmente perfecto manejo del tempo dramático, una endiablada habilidad para hacer comulgar lo mejor de Lovecraft con lo mejor de Chandler, una prosa lírica y humorística muy por encima de lo que se suele teclear dentro del género, escenas de acción perfectamente coreografiadas, ingenio e ingenio para los diálogos y, por supuesto, una galaxia de viejos conocidos a los que siempre es un placer reencontrar junto a Parker (más la incorporación de la fascinante psíquica/médium involuntaria Sabine Drew). Y, por supuesto, toda una cosmogonía de fantasmas de seres queridos y odiados. Y la leyenda continúa y, con ella, tanto demonio milenario al que Parker --a quien Connolly ama sin exagerar-- viene mandando al Diablo desde finales del milenio pasado.