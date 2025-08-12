Taylor Swift anunció la preventa de su nuevo álbum, titulado "The Life of a Showgirl". La novedad se dio a conocer esta medianoche y en su web oficial se publicaron las primeras imágenes, difuminadas, de un vinilo, un CD y un casete con un candado que no deja ver cómo será la portada porque será "revelada en una fecha posterior".

Aunque se reveló el título de su nuevo trabajo de estudio, el número 12 de su carrera, no se indicó cuándo será su lanzamiento oficial. De todos modos, se anticipó que quienes compren el disco en esta preventa lo recibirán antes del 13 de octubre.

"Quería mostrarles algo", publió la estrella pop estadounidense en un video publicado en su Instagram mientras, sostiene un disco de vinilo con la portada completamente borrosa.

"Este es mi nuevo álbum: 'The Life of a Show Girl'", agregó en la grabación, en el podcast de su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, y su hermano, el exjugador de la NFL Jason Kelce.





"The Life of a Showgirl" es el sucesor del álbum "The Tortured Poets Department", que se publicó el año pasado y vendió 1,4 millones de copias el primer día.

En mayo, la ganadora de 14 premios Grammy, que mantenía una disputa con ejecutivos discográficos desde 2019 por la propiedad de su música, anunció que había comprado todo su catálogo por una suma no revelada.

La estrella, de 35 años, viene de batir récords con su gira "Eras", de casi dos años de duración. Recaudó 2.000 millones de dólares en 149 conciertos en todo el mundo, lo que la convirtió en el tour más lucrativo de la historia de la música.



