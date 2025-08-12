A partir de la próxima temporada, los equipos profesionales del FC Barcelona lucirán en sus camisetas de entrenamiento el lema “RD Congo – Corazón de África". El contrato, firmado por cuatro años entre el club catalán y el Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC), tiene un valor estimado de 40 millones de euros.

El acuerdo incluye la creación de la Casa de la RDC dentro del Camp Nou, un espacio inmersivo que mostrará la diversidad cultural y deportiva congoleña a los millones de visitantes que recibe el estadio blaugrana todos los años. Además, la alianza incluye la creación de programas deportivos para niños y jóvenes en la RDC en disciplinas como fútbol, baloncesto, futsal y hockey sobre patines, a través de las Barça Academies. El proyecto prevé también capacitaciones para entrenadores bajo la metodología del club.

La alianza con el Barca no es una excepción ya que, desde junio pasado, RDC también se ha unido al AC Milan y al AS Mónaco en contratos parecidos en una estrategia que apunta, según el Ministerio de Deportes y el Ministerio de Turismo del gobierno congoleño, a posicionar a RDC como destino turístico y de inversiones. Como contraparte, se espera que los clubes europeos colaboren en el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura deportiva del país africano.

En febrero de este año, la propia RDC había solicitado a la NBA, a la Fórmula 1 y a los clubes europeos Arsenal, Bayern Munich y París Saint-Germain, que tenían como sponsor a la marca turística Visit Rwanda, que pusieran fin a sus acuerdos. La ministra de relaciones exteriores de RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner, instó a dichas instituciones a que cesaran sus relaciones comerciales dado que eran “patrocinios manchados de sangre”. Tal acusación se debe al papel de Ruanda en el conflicto en el este de RDC, que mantiene tropas propias en territorio congoleño además de ser sospechada de sostener al grupo armado M23 (cuyo accionar ha dejado miles de muertos y desplazados). A pesar de los pedidos y de la oposición de ciertos sectores de la afición, los acuerdos se mantuvieron. Este abril, el club Atlético de Madrid sumó a Ruanda como sponsor.

Hoy el club alemán Bayern Munich, que meses atrás había declarado la intención de revisar su relación con el gobierno ruandés sin dar mayores detalles, anunció que abandonará el auspicio comercial Visit Rwanda para concentrarse únicamente en el desarrollo de la academia de fútbol juvenil que el club tiene en Kigali, capital de Ruanda (FC Bayern Youth Academy). El nuevo sponsor oficial será Emirates, la línea aérea de bandera de Emiratos Árabes Unidos.

El acuerdo de paz de junio entre la RDC y Ruanda tras años de conflicto, todavía está por consolidarse. Recién hace una semana se reanudaron las negociaciones para la implementación del acuerdo, con una reunión del comité de supervisión en Washington D.C. En este nuevo escenario, la incursión de la RDC en el mundo del patrocinio deportivo europeo refleja una apuesta estratégica por disputar sentido en el mismo terreno que el adversario. Queda por verse si estos contratos, además de mejorar su imagen internacional, lograrán traducirse en beneficios concretos para el deporte y la industria turística congoleña.

*Politóloga UBA.

