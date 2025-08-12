El Hospital Garrahan realizó con éxito una operación de separación de dos hermanitas siamesas que estaban unidas por el abdomen. El procedimiento, que se realizó a principios de agosto, requirió de tres meses previos de preparación. Son casos infrecuentes a los que la institución pública está acostumbrada hacer desde sus inicios, con un alto índice de efectividad.

Las pacientes son dos bebas nacidas en abril, en la ciudad santafesina de Rosario. Sus padres conocían su condición desde los primeros meses del embarazo y se prepararon para afrontar las dificultades que tendrían que atravesar antes y después del parto.



Las gemelas unidas -tal es el término que usan los médicos para estos casos- nacieron en el Hospital Argerich, con un peso de 1.800 gramos cada una y fueron trasladadas al Garrahan para su intervención.

"Era una cirugía riesgosa, pero la probabilidad de supervivencia era alta", consignó a Página|12 el jefe del área de Quirófano, Mariano Boglione. En rigor, explicó que "afortunadamente", cada una de las niñas logró tener su propio hígado funcionando de forma autónoma.

Las bebés habían nacido "unidas por el hígado y una partecita del esternón", detalló el médico cirujano con más de 30 años de experiencia en el Hospital Garrahan. No obstante, gracias a la rigurosidad de los profesionales, se pudo seccionar cada uno de los órganos para que ambas tuvieran el suyo funcionando como corresponde. "Si hubiesen tenido uno solo, no hubiésemos podido separarlas. Es decir, se hubiera podido, pero una de las dos pacientes no es viable", aclaró.

"Hay muchas otras separaciones de gemelos unidos que realmente son mucho más dificultosas porque comparten órganos intratorácicos", puntualizó Bolgione, y detalló: "Si lo separás, a veces uno no es viable o a veces quedan muy secuelados".

Tras la operación, las gemelas quedaron internadas en terapia intensiva de neonatología para ser controladas. Tras permenecer una semana con respiración mecánica y ejercicios de relajación muscular "y si no surge ninguna complicación, ya se van a empezar a alimentar ahora por sonda y después comenzarán a alimentarse de solas". Una vez que estén fuera de riesgo de complicaciones y alimentándose normalmente, serán dadas de alta y podrán regresar con su familia a Rosario.

Boglione precisó que el Hospital realiza este tipo de intervenciones desde sus inicios, y aseguró que tratan "uno o dos casos por año".

La cirugía fue comandada por el doctor Victor Ayarzábal. Participaron de la intervención médica instrumentadores quirúrgicos, enfermeros, técnicos de rayos, técnicos de anestesia, técnicos de hemoterapia, la gente de tecnología médica, anestesiólogos, cirujanos y también el doctor Santiago Aleman, que es jefe de cirugía plástica reconstructiva del hospital.

Antes de la operación, tuvieron que ensayar previamente y planificar "los movimientos para evitar que haya mucha cantidad de gente dentro del quirófano".