KOLORS FEST EN EL MATIENZO

Este sábado vuelve el festival más cooltural de la city porteña en su décima edición y tercer aniversario Live Edition. Desde 2022, Kolors Fest es el mini festival autogestivo que nació de la visión creativa de Afrohunting, con el propósito de celebrar el arte, la música y las coolturas afrodescendientes desde un intercambio cultural sostenido por la hermandad ancestral. Esta será una edición especial aniversario con un lineup internacional que refuerza el espíritu de Kolors: un puente entre las culturas afrodiaspóricas del mundo con los shows en vivo de Gelalu, DJ Ninam Issade, Sista V, Caprice y Tambor Palenque. Sábado 16 de agosto a las 23:59 en el Centro Cultural Matienzo, Av. Juan B. Justo 2959.

LO QUE ESCRIBIMOS JUNTOS EN EL GAUMONT

Única función especial de la película escrita y dirigida por Nicolás Teté protagonizada por Santiago Magariños, Ezequiel Martínez y Nazarena Rozas: Mariano y Juan llevan varios años de novios, tienen un perro y una vida aparentemente tranquila. Mariano siempre quiso tener un vivero alejado de la ciudad y aprovechando el trabajo de escritor de Juan, deciden hacer ese cambio. Mientras se acomodan a su nuevo espacio reciben la visita de la mejor amiga de Juan, que trae una noticia y varias preguntas inquietantes. La función estará presentada por el director y actores de la película. Viernes 15 de agosto a las 20:15 en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635.

FIESTAS

CoopeFest. Nueva fecha pre feriado de la fiesta queer con música a cargo de DJ Zepe Qu, DJ Perreo$ucio, Marikoteca y Pop’er. Happy hour en tragos seleccionados de 23 a 1 y entrada libre toda la noche. Jueves 14 de agosto a las 23:50 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

TERTULIAS

La Minga Club Cultural. Pre feriado con práctica de Tango Queer y música en vivo. A las 20: clase para quienes están iniciándose en la danza o quieren explorar el otro rol. A las 21, intermedies y avanzades y a las 22, en vivo el Dúo Servín-Santoro. Bar con exquisiteces caseras a precios populares y espacio para bicis. Entrada: contribución voluntaria con valor sugerido. Jueves 14 de agosto desde las 20 en Del Barco Centenera 1126.

Tutti Frutti Temático. Encuentro de Tutti Frutti en donde las categorías tradicionales cambian por otras dinámicas en torno a un tema específico, en este caso, relacionado con la argentinidad: artistas, deportistas, lugares, etc. Habrá premios en consumiciones para lxs ganadorxs. Entrada es gratuita. Domingo 17 de agosto a las 20 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Dragakadabra. Vuelve el show drag que celebra el arte, la existencia y la irreverencia drag el primer y el tercer sábado de cada mes en el escenario principal de Feliza, con un espectáculo temático en donde participan distintes artistas drag. Entrada gratuita, colaboración a la gorra. Sábado 16 de agosto a las 21 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Boedo x Palestina. La Asamblea Autoconvocada de Boedo invita a una jornada de reflexión y encuentro por Palestina a las 18 con feria de libros y fanzines y una mesa por Palestina. A las 19: shows acústicos de El perseguidor, Jade y sus fantasmas y Cyano, y a las 20 la proyección del premiado documental "No Other Land". Domingo 17 de agosto desde las 18 en Páramo Cultural, Carlos Calvo 3974.

Artlab. El primer Centro Cultural Hi Fi de Buenos Aires continúa sumando contenidos, este viernes a las 23 con el ciclo "Círculo de Sonido" y la presentación de Valence + Solimano. La galería continúa abierta y se integra el Listening Bar, en donde los cócteles de autor se combinan con la cocina asiática de Synthesis Modular y la escucha de discos, en esta oportunidad, el jueves a las 19 con Daft Punk y "Random Access Memories", el viernes a las 19 con Pink Floyd y "Wish You Were Here" y el sábado también a las 19 con Amy Winehouse y "Back to Black". El jueves a las 18 continúa Postlab / Punto De Encuentro Para Industrias Creativas y el sábado a las 21 se presenta Artlab en Vivo! con FATODUO. Jueves 14 a las 18 y a las 19, viernes 15 a las 19 y a las 23 y sábado 16 de agosto a las 19 y a las 21 en Artlab, Roseti 91.

CINE

Cine en Osos. El ciclo de cine abierto a toda la comunidad, presenta en su foco "La cuarta es de culto" el film "Polyester", dirigido por John Waters: Francine, un ama de casa con olfato muy desarrollado, padece la decadencia moral de su familia. Un melodrama alocado con la actuación estelar de Divine. Habrá comentarios sobre el sistema Odorama. Entrada solidaria, se acepta donación de alimento no perecedero. Viernes 15 de agosto a las 20 en el Club de Osos de Buenos Aires, Humberto Primo 1664.

RECITALES

Ópera Queer. El dúo lírico y popular formado por La Ferni y Luchi de Gyldenfeldt continúa sus aventuras y la apuesta autogestiva independiente para la cultura disidente interpretando clásicos de su carrera, sorpresas y novedades. Sábado 16 de agosto a las 23:59 en el Teatro Picadero, Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857.

Planes para una fuga. Nueva fecha presentada por Éter producciones junto a Planes para una fuga, que continúa presentando su último EP "Desvío". Comparte escenario con Tu ausencia me duele, Brenda Boicot y Lucernario. Sábado 16 de agosto a las 20 en El Batacazo Cultural, Av. Medrano 627.

Peter Pank & Los Chicos Perdidos. La icónica banda comandada por Peter Pank se presenta en vivo junto a Blujäus por primera vez. En esta fecha, el synthpop se suma a su sonido electro sucio, en una noche para bailar a pura disidencia mostra. Jueves 14 de agosto a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

TEATRO

Cae la noche tropical. Nueva función de la versión escénica de Santiago Loza y Pablo Messiez sobre la novela homónima de Manuel Puig bajo la dirección de Leonor Manso, en la que dos hermanas argentinas octogenarias viven sus vidas en Río de Janeiro a mediados de la década del 80, mientras evocan el pasado y debaten sobre los amores de una vecina más joven que ellas, también exiliada política. Con protagónicos de Leonor Manso, Eugenia Guerty, Carolina Tejeda e Ingrid Pelicori y vestuario de Renata Schussheim. Sábado 16 de agosto a las 20 en Hasta Trilce, Maza 177.

Hijo del campo. Última temporada de la obra teatral escrita y protagonizada por Martín Marcou y música en vivo de Carolina Curci: un tiempo de esquila que señala el monótono verano patagónico, en donde puertas adentro habita una gran soledad en el interior de un gaucho queer. Quedan pocas funciones para su despedida. Sábado 16 de agosto a las 21 en Espacio Tole Tole Teatro, Pasteur 683.

Jam de Impro La 50/50. Se viene una noche especial de la Jam de impro teatral con 40 improvisadores en escena para crear un espectáculo que celebra el encuentro entre improvisadores de todas las identidades en su tercera temporada. Domingo 17 de agosto a las 19:30 en Los Pompas, AV. Brasil 2640.

Kabaret Elektro Pank. El show creado mediante la poesía, el humor, el erotismo y la música para dar cuerpo y vida al mítico cabaret del under porteño presenta una nueva función en su aniversario: Emiliano Figueredo protagoniza la obra de un solo intérprete, escrita y dirigida por Peter Pank, evocando los poemas eróticos de Vera Valdor con el electropop de Amanda 8 y Peter Pank & Los Chicos Perdidos. Entrada a la gorra. Viernes 15 de agosto a las 22 en La Greco Bar, Perú 269.

MUESTRAS

El tapiz amarillo. Con curaduría de Chus Martínez inauguró la muestra individual del artista uruguayx Guzmán Paz en donde la fantasía queer, la vida cotidiana y el absurdo se entrelazan de manera vertiginosa. En estas nuevas obras, Guzmán lleva más lejos la creación de sus abigarrados mundos en miniatura plasmados en objetos y en dibujos y pinturas tridimensionales. Se puede visitar de martes a sábado de 14 a 19 en la Galería Nora Fisch, San Juan 701.

TALLERES

Canto Colectivo. Se encuentran abiertas las inscripciones para el taller de canto colectivo junto a la cantante, música y compositora Vale Cini. Comienza en septiembre, arancel a la gorra en La Cabral, Sargento Cabral 3221, Munro. Consultas e inscripciones a [email protected]

CONVOCATORIAS

Festival Asterisco. Últimas semanas para participar de la convocatoria para la edición 2025 de Asterisco Festival Internacional de Cine LGBTIQ+ que se desarrollará entre el 16 y el 25 de octubre. La convocatoria está destinada a largos, cortos y películas en proceso. Hay tiempo hasta el 5 de septiembre. Formulario de inscripción a la preselección en bio de Instagram: @festivalasterisco

28º Premio Klemm 2025. Últimos días para aplicar a la convocatoria de la Fundación Federico Jorge Klemm con un jurado conformado por Diego Bianchi, Guad Creche, Laura Hakel, Mariano Mayer y Carola Zech. Hay importantes premios y menciones. Se pueden enviar propuestas hasta el 15 de agosto a las 23. Bases y condiciones en klemm.org.ar

SANTA FE

Como nunca otra vez. Este sábado el humor político y el desnudo cuidado llegan a Rosario con un auténtico café concert de los de antes pero “Como nunca”, con la presencia inclusiva de la primera vedette hombre argentino y del primer capocómico serio, acompañades por un pianista en escena e inteligencia artificial en la pantalla. Actúan Franco Torchia y Juan Pablo Mirabelli junto al músico Diego Penelas sobre el texto de Liliana Viola y con la dirección de Alejandro Tantanian. Videoarte: Leo Balistrieri. Sábado 16 de agosto a las 20:30 en el Gran Salón Lavarden, Mendoza 1085, Rosario.