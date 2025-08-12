Después del parate por el Mundial de Clubes, se retoman las dos Copas más importantes de CONMEBOL. Los clubes argentinos intentarán frenar la marea brasileña y ratificar lo logrado por Racing con la Sudamericana 2024. ¿Cómo llega cada uno?
Copa Libertadores
River
El equipo de Marcelo Gallardo se mide en Octavos con Libertad de Paraguay y define la serie de local. En Fase de Grupos fue líder de su zona y quedó invicto con 3 triunfos y 3 empates.
Además, llega con el envión del Clausura, que lo tiene puntero de la Zona B. También está invicto con 8 unidades.
- Ida: Jueves 14 a las 21.30. Visitante.
- Vuelta: Jueves 21 a las 21.30. Local.
Vélez Sarsfield
Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto enfrentarán a Fortaleza y definirán el cruce en Liniers. También quedó como puntero de su zona y tuvo sólo una derrota.
En cuanto al torneo local, viene de perder contra San Lorenzo y el sábado próximo jugará contra Independiente. 10 días sin descanso y con una fuerte exigencia.
- Ida: Martes 12 a las 19 en Brasil.
- Vuelta: Martes 19 a las 19 en el Amalfitani.
Racing Club
Con Marcos Rojo en el banco de suplentes, la Academia viaja a Uruguay para visitar a Peñarol. Con Costas como DT, y después de la obtención de la Sudamericana y de la Recopa, es uno de los candidatos al título.
Fue líder del grupo E y comienza sus Octavos en la Libertadores luego del empate contra Boca por el campeonato de Primera.
- Ida: Martes 12 a las 21.30. Visitante.
- Vuelta: Martes 19 a las 21.30. Local.
Estudiantes de La Plata
Luego de los rumores de salida de su entrenador, Eduardo Domínguez, el Pincha está afilado en el Clausura y quiere mantener la racha en la Copa. Su rival será Cerro Porteño de Paraguay.
- Ida: Miércoles 13 a las 19. Visitante.
- Vuelta: Miércoles 20 a las 19. Local.
Copa Sudamericana
- Central Córdoba vs Lanús
Es el único cruce entre argentinos en Octavos de las Copas.
Los de Santiago del Estero siguen haciendo historia en su primera participación en competencias internacionales y llegan a esta etapa luego de haber jugado la fase de grupos de la Libertadores.
Mientras que Lanús fue lider en el grupo G y llega invicto. La serie se define en la Fortaleza.
- Ida: Jueves 14 a las 21.30.
- Vuelta: Jueves 21 a las 21.30.
Huracán
Otro de los equipos argentinos que clasificó invicto a los Octavos y como Lider de su zona. Su rival será el Once Caldas de Colombia. Es el que más kilometros tuvo que viajar.
- Ida: Martes 12 a las 19. Visitante.
- Vuelta: Martes 19 a las 19. Local.
Independiente
Mas allá de perder dos partidos en la fase de grupos, quedó como puntero y definirá su cruce contra la U de Chile en el Libertadores de América. En el Clausura, Independiente está último en el Grupo B.
- Ida: Miércoles 13 a las 21.30. Visitante.
- Vuelta: Miércoles 20 a las 21.30. Local.
Godoy Cruz
También llega invicto, con tres triunfos y 3 empates en la primera etapa de la Copa. Su rival en esta instancia será Atlético Mineiro. En el torneo local suma 3 unidades, con 3 empates y una derrota.
- Ida: Jueves 14 a las 19. Visitante.
- Vuelta: Jueves 21 a las 19. Local.