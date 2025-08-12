Después del parate por el Mundial de Clubes, se retoman las dos Copas más importantes de CONMEBOL. Los clubes argentinos intentarán frenar la marea brasileña y ratificar lo logrado por Racing con la Sudamericana 2024. ¿Cómo llega cada uno?

Copa Libertadores

River

El equipo de Marcelo Gallardo se mide en Octavos con Libertad de Paraguay y define la serie de local. En Fase de Grupos fue líder de su zona y quedó invicto con 3 triunfos y 3 empates.

Además, llega con el envión del Clausura, que lo tiene puntero de la Zona B. También está invicto con 8 unidades.

Ida: Jueves 14 a las 21.30. Visitante.

Vuelta: Jueves 21 a las 21.30. Local.

Vélez Sarsfield

Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto enfrentarán a Fortaleza y definirán el cruce en Liniers. También quedó como puntero de su zona y tuvo sólo una derrota.

En cuanto al torneo local, viene de perder contra San Lorenzo y el sábado próximo jugará contra Independiente. 10 días sin descanso y con una fuerte exigencia.

Ida: Martes 12 a las 19 en Brasil.

Vuelta: Martes 19 a las 19 en el Amalfitani.

Racing Club

Con Marcos Rojo en el banco de suplentes, la Academia viaja a Uruguay para visitar a Peñarol. Con Costas como DT, y después de la obtención de la Sudamericana y de la Recopa, es uno de los candidatos al título.

Fue líder del grupo E y comienza sus Octavos en la Libertadores luego del empate contra Boca por el campeonato de Primera.

Ida: Martes 12 a las 21.30. Visitante.

Vuelta: Martes 19 a las 21.30. Local.

Estudiantes de La Plata

Luego de los rumores de salida de su entrenador, Eduardo Domínguez, el Pincha está afilado en el Clausura y quiere mantener la racha en la Copa. Su rival será Cerro Porteño de Paraguay.

Ida: Miércoles 13 a las 19. Visitante.

Vuelta: Miércoles 20 a las 19. Local.

Copa Sudamericana

Central Córdoba vs Lanús

Es el único cruce entre argentinos en Octavos de las Copas.

Los de Santiago del Estero siguen haciendo historia en su primera participación en competencias internacionales y llegan a esta etapa luego de haber jugado la fase de grupos de la Libertadores.

Mientras que Lanús fue lider en el grupo G y llega invicto. La serie se define en la Fortaleza.

Ida: Jueves 14 a las 21.30.

Vuelta: Jueves 21 a las 21.30.

Huracán

Otro de los equipos argentinos que clasificó invicto a los Octavos y como Lider de su zona. Su rival será el Once Caldas de Colombia. Es el que más kilometros tuvo que viajar.

Ida: Martes 12 a las 19. Visitante.

Vuelta: Martes 19 a las 19. Local.

Independiente

Mas allá de perder dos partidos en la fase de grupos, quedó como puntero y definirá su cruce contra la U de Chile en el Libertadores de América. En el Clausura, Independiente está último en el Grupo B.

Ida: Miércoles 13 a las 21.30. Visitante.

Vuelta: Miércoles 20 a las 21.30. Local.

Godoy Cruz

También llega invicto, con tres triunfos y 3 empates en la primera etapa de la Copa. Su rival en esta instancia será Atlético Mineiro. En el torneo local suma 3 unidades, con 3 empates y una derrota.