La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realiza este miércoles 13 de julio de 2025 los pagos correspondientes a diversas prestaciones sociales, de acuerdo al calendario oficial. Las fechas varían según la finalización del número de DNI. Los pagos a jubilados y demás prestaciones vienen con aumento.
El calendario de pagos de ANSES de hoy
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Cobran los titulares con DNI terminados en 3.
Pensiones no Contributivas
Cobran los titulares con DNI terminados en 6 y 7.
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Cobran los beneficiarios con DNI terminados en 3.
Asignación Universal por Embarazo (AUE)
Cobran los beneficiarios con DNI terminados en 2.
Asignación por Prenatal y Asignación por Prenatal y Maternidad
Cobran los beneficiarios con DNI terminados en 4 y 5.
Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento
Cobran los beneficiarios de la primera quincena con todas las terminaciones de DNI.
Para consultar la fecha y lugar de cobro, los beneficiarios pueden ingresar al sitio oficial de ANSES o utilizar la aplicación Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.