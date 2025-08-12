El Ministerio de Salud de la Nación confirmó la presencia de un brote de listeriosis en el país por el consumo de un queso criollo de producción industrial, del que por el momento no se conoce la marca. Ya en abril, la cartera sanitaria había emitido un alerta por la cantidad de infecciones registradas. Los casos analizados ocurrieron entre fines de 2024 y lo que va de 2025.

“Es la primera vez que se puede establecer en la Argentina un nexo entre casos humanos de listeriosis y una fuente común comprobada por análisis genómicos”, explicaron las autoridades sanitarias en un informe difundido en las últimas horas.



En el documento, el Ministerio de Salud advirtió que si bien se trata de una enfermedad que suele ser leve en personas sanas, puede causar enfermedades graves y potencialmente mortales en embarazadas, recién nacidos, personas mayores y aquellas con sistemas inmunitarios debilitados.

El brote en Argentina

Los primeros casos de listeriosis se notificaron en diciembre pasado en la provincia de Buenos Aires, luego se registró otro en la Ciudad de Buenos Aires durante el mes de enero, con un viaje previo a Tucumán, y después se confirmaron otras dos infecciones en pacientes con residencia en Tucumán, en febrero y en mayo.



Al detectar las infecciones-- que presentaban una alta relación genómica entre sí, lo que sugirió una fuente común de contagio--, las autoridades comenzaron una investigación sanitaria, con entrevistas a los afectados sobre los alimentos ingeridos antes de presentar los primeros síntomas y los posibles lugares de adquisición de dichos productos.

Un queso criollo contaminado con listeriosis. Imagen: archivo.





La cartera comandada por Mario Lugones informó que se estudiaron un total de 26 muestras de alimentos, en cinco de las cuales se detectó la bacteria Listeria monocytogenes. Una de ellas correspondía a un queso criollo de producción industrial de baja escala que, según se pudo determinar, había sido consumido por todas las personas afectadas.

De esta forma, se identificó a la planta productora del queso como fuente de la contaminación y, en respuesta a la investigación realizada, se decomisaron los alimentos listos para consumir de los establecimientos afectados.

“Pudo establecerse una alta relación genómica con los casos humanos detectados previamente, identificando a la planta productora del queso como fuente de la contaminación”, detalló en el informe del Ministerio de Salud, a la vez que señaló que el episodio “evidenció la necesidad de fortalecer las recomendaciones a los productores locales en las buenas prácticas de manufactura, de inspecciones regulares a los lugares de producción y distribución para cumplir las normas sanitarias”.

¿Qué es la listeriosis y cuáles son sus principales síntomas?

La listeriosis es una infección causada por la bacteria Listeria monocytogenes, que se encuentra en el suelo y en el agua y que puede contaminar a varios alimentos, incluyendo lácteos no pasteurizados, carnes frías, frutas y verduras crudas. El período de incubación varía entre 12 horas y 2 meses.

La sintomatología de la enfermedad es variable, desde escalofríos, fatiga, náuseas, vómitos, fiebre, dolor de cabeza, diarrea y dolor de estómago, hasta una forma más severa manifestada por meningitis, septicemia y abortos en mujeres embarazadas.



Los embutidos también pueden estar infectados con listeriosis. Imagen: archivo.





En cuanto a los alimentos que la transmiten, la cartera sanitaria indicó que existen animales que, aun sin presentar síntomas, son “portadores” de la bacteria en sus intestinos, pudiendo resultar contaminados los productos cárnicos y lácteos que de ellos se obtengan.

Los alimentos que más frecuentemente se vieron involucrados en los brotes de enfermedad son: fiambres y embutidos a base de carnes y aves, lácteos elaborados con leche sin pasteurizar, vegetales crudos y pescados crudos y ahumados.

Recomendaciones para prevenir la listeriosis

Frente al brote registrado, las autoridades sanitarias brindaron las siguientes recomendaciones para prevenir la enfermedad:

Lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos, como mínimo.

Lavar cuidadosamente utensilios de cocina y superficies en contacto con alimentos crudos (por ejemplo: mesadas, tablas de picar, cuchillas).

Lavar los vegetales crudos antes de consumirlos.

Mantener la higiene de la heladera.

Evitar la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos o listos para consumir, mantenerlos separados durante la compra, preparación y conservación en heladera o freezer .

. Cocinar completamente los alimentos, aunque estos no vayan a consumirse en el momento, en especial los embutidos como las salchichas, chorizos o morcillas.

Refrigerar los alimentos preparados que no se consuman inmediatamente y, en caso de recalentar alimentos ya cocidos, hacerlo a temperaturas de cocción.

