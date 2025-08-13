Cuando el viento sopla, película de animación con guion y dirección de Jimmy T. Murakami, está basada en la obra maestra de Raymond Briggs, una novela gráfica que encapsula la angustia ciudadana ante la amenaza nuclear durante la Guerra Fría. Sus protagonistas, Jim y Hilda Bloggs son una pareja de jubilados que viven en una remota zona rural de Gran Bretaña (A las 20.30, en El Cineclú.)