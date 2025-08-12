Durante varios días, Buenos Aires registró temperaturas primaverales, con máximas cercanas a los 20 °C y cielos mayormente despejados. Sin embargo, esta pausa templada está cerca de llegar a su fin. A partir del miércoles 13 de agosto, un frente frío ingresa a la región y marcará un descenso sostenido de las temperaturas, retomando condiciones propias del invierno.

El pronóstico semanal del SMN. Imagen: web.





La primavera fue breve. Este miércoles 13 regresan las temperaturas frías a Buenos Aires y otras regiones del país, marcando un quiebre en los días templados que se habían registrado recientemente. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para ese día una mínima de 8 °C y una máxima que no superará los 15 °C. Aunque el sol estará presente, el descenso térmico será notable en comparación con jornadas anteriores.

Para el jueves 14, se espera un enfriamiento más intenso, con una mínima que podría caer hasta los 5 °C y una máxima que apenas alcanzará los 14 °C.

El fin de semana habrá una leve recuperación térmica, con máximas entre 13 °C y 15 °C, aunque las bajas temperaturas seguirán predominando, por lo que será necesario volver al uso de ropa de abrigo y la preparación para el frío.

Lluvias y caída abrupta de temperaturas

En otras zonas del país, especialmente en la región cordillerana, el descenso de la temperatura irá acompañado de precipitaciones que podrían incluir nieve y lluvias mixtas, dificultando la logística y la movilidad.

Este cambio brusco se explica por la llegada de un frente frío que interrumpe la corriente de aire templado que dominó la región en días previos. Es un fenómeno típico del final del invierno, cuando el clima se vuelve variable y alternan días cálidos con otros marcadamente fríos en cortos períodos.

Seguí leyendo: