El presidente chino, Xi Jinping, afirmó el martes en una conversación telefónica con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que China y Brasil tienen el potencial de ser un modelo de "autosuficiencia" para el Sur Global, en un contexto marcado por desafíos comerciales y geopolíticos. Durante la llamada, Xi condenó el "proteccionismo" tras los recientes aranceles impuestos por Estados Unidos a productos brasileños.

Según el comunicado de la Cancillería china, Xi subrayó que "todos los países deben unirse contra el unilateralismo y el proteccionismo" durante la llamada. Además el mandatario chino expresó el apoyo de su país a Brasil "en la defensa de su soberanía nacional y en la protección de sus derechos e intereses legítimos", aunque no hizo referencia directa a los aranceles estadounidenses.

En los últimos meses, tanto China como Brasil buscaron posicionarse como defensores del comercio multilateral, en contraste con la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump. La conversación entre Xi y Lula tuvo lugar poco después de que Trump anunciara una nueva prórroga de 90 días a la tregua arancelaria con Beijing. También se dio en el marco de las declaraciones de Lula, quien había expresado su intención de dialogar con los líderes de India y China para coordinar una respuesta conjunta a las medidas comerciales de Estados Unidos.

"En el mejor momento"

Xi aprovechó la oportunidad para señalar que las relaciones entre China y Brasil atraviesan su "mejor momento histórico". Según la agencia estatal Xinhua, el presidente chino destacó que "la armonización de las estrategias de desarrollo de ambos países avanza con fluidez" y que China está "dispuesta a colaborar con Brasil para aprovechar las oportunidades y fortalecer la cooperación bilateral".

En este sentido, Xi enfatizó que ambos países "trabajarán juntos para dar ejemplo de unidad y autosuficiencia en el Sur Global", con el objetivo de "construir un mundo más justo y un planeta más sostenible". Por su parte, Lula informó a Xi sobre los avances recientes en las relaciones entre Brasil y Estados Unidos, reiterando la postura de Brasil de proteger firmemente su soberanía. La llamada, que fue iniciativa del presidente brasileño, también fue una oportunidad para que Lula expresara su apoyo al multilateralismo y la defensa del libre comercio.

El presidente brasileño indicó en un comunicado que la conversación telefónica duró aproximadamente una hora, y durante la misma Lula y Xi discutieron otros temas como la guerra en Ucrania y la lucha contra el cambio climático. Según el comunicado del gobierno brasileño, durante la charla, ambos mandatarios también se comprometieron a expandir la cooperación en sectores clave como la salud, el petróleo y gas, la economía digital y los satélites.