La Ferni entra a la videollamada y lo primero que asoma en la pantalla son sus anteojos gigantes, de marco cuadrado, colorido y carey. Son el tipo de gafas que solo se pueden usar si hay una personalidad fuerte detrás para sostenerlas. De fondo, un murmullo de voces y movimiento anticipa que pronto deberá dejar la charla para ir al ensayo de Ópera Queer, el espectáculo que creó y protagoniza junto a su hermana gemela, La Luchi. Este año cumplen diez años en escena, y para celebrar se presentarán el viernes 15 en el Teatro Metro de La Plata, a las 21 hs.

El espectáculo de las hermanas Gyldenfeldt fue distinguido con el premio Estrella de Mar 2025, y desde su primera aparición, allá por el 2015, no deja de causar sensación en el público. Lo que inició como un fenómeno del under hace una década hoy ocupa algunas de las marquesinas más importantes del país. La Ferni, la primera cantante trans no binaria en subir a cantar al escenario Atahualpa Yupanqui del Cosquín, se acomoda los anteojos y cuenta la historia y recorrido de la obra a Buenos Aires/12. “Todo empezó con esta complicidad gemelar que tenemos. Siempre nos vinculamos desde el humor, la risa”, explica. El juego es un factor importante en esta historia, porque es sobre un universo lúdico que Ópera Queer se monta. De chicas, las hermanas se inventaban trajes con telas y sábanas, escenarios sobre escaleras y banquitos donde poder cantar y jugar a la prima donna. “Éramos dos hermanas jugando a distintos personajes del mundo de la ópera, mezclando los géneros musicales y los distintos periodos de la historia del arte, de la historia de la música”, explica.

Este germen se mantiene vivo: jugar es en este caso habilitar la prueba, mezclar lo que no suele ser mezclado, fusionar preguntas e inventar respuestas. Y, a partir de esto, encontrar nuevas posibilidades de estar en el mundo. “Ópera Queer llega para interpelarnos acerca de la herencia cultural musical de los últimos 200 años”, se lee en la web del teatro, y lo hace a través de explorar otras historias posibles para los clásicos personajes de la ópera. “La Carmen es una Carmen travesti, amorch”, explica, sin vueltas, La Ferni.

Es un error pensar que por su voluntad experimental y lúdica el trabajo de las Gyldenfeldt carece de rigurosidad. Ambas son licenciadas en canto lírico, Luchi es docente de la primera cátedra de canto disidente de la UNA y estudiante pronta a recibirse de la maestría en barroco del Teatro Colón. “Estamos hablando de más de trece años de estudio de la técnica del bel canto italiano”, puntualiza su hermana.

“Todavía hay cierto temor y mucho prejuicio para con la obra, especialmente dentro del ambiente lírico. Gente que, cuando finalmente se anima a ir, nos dice ‘¡Wow, chicas!’, y terminan siendo las primeras personas en ponerse de pie para aplaudir”, dice la cantora, que explica que este temor tiene que ver con cierta idea de que el espectáculo es “una parodia” al género. “Y lejos está de ser una parodia, porque nosotras hacemos un cuestionamiento sobre la tradición, pero cantamos ópera con todo el respeto y el amor del mundo. Modificamos algunos sonidos o cambiamos un poco la colocación de la voz, pero la base de la técnica del canto está. Y la forma de cantar la aprendimos y la ejercitamos cantando en compañías muy prestigiosas. Es muy importante para nosotras pensar en la calidad y en el sonido de lo que le entregamos al público, y elegimos el repertorio con mucha conciencia”, dice sobre las doce piezas que conforman la puesta, que circulan entre la música de cámara argentina, la ópera barroca inglesa, la ópera romántica francesa, el clasicismo italiano, las canciones populares, y las canzonettas italianas.

Podría decirse que Ópera Queer busca romper (con la tradición, con lo impuesto, con lo rígido), pero también puede pensarse que el gesto, en realidad, pretende abrir: abrir los géneros musicales para que se rocen e hibriden entre sí, abrir y revisitar la historia de personajes clásicos para ver cómo hacerlos vivir otra vez, abrir un género considerado de la “alta cultura” a un público popular, abrir la escena para eliminar la barrera de la cuarta pared, abrir el binarismo vocal clásico, abrir la ópera al mundo, hoy. Esto sucede porque la perspectiva de la obra es transfeminista. “La palabra ‘queer’ no tiene que ver solamente con lo raro y lo bizarro, sino con que el espectáculo propone una relectura a través de unos lentes diversos y amorosos”, dice La Ferni, llevando su dedo índice a sus anteojos de carey.

La propuesta se posiciona así desde un principio, cuando aparecen las hermanas en escena como dos identidades disidentes. “Desde el primer momento se ve que lo que va a sonar va a ser interpretado y fonado por dos mostras que se corren del binarismo, incluso del binarismo vocal”, explica la música. El público va a escuchar a una barítona (La Ferni) y a una contratenora-mezzosoprano (La Luchi). “Y el Mozart que van a escuchar es un Mozart claramente queer: no es un Mozart interpretado por un bajo-barítono, es Mozart como lo canta La Ferni”, dice. Así, las hermanas coinciden en que les interesa contar que “Carmen”, la famosa ópera dramática con música de Georges Bizet y libreto de Ludovic Halévy y Henri Meilhac, es un femicidio, no un “crimen de amor pasional”, como tantas veces se caratuló al argumento de la obra.

Además hay otra vuelta de tuerca a un rol muy tradicional en la música clásica: el del o la pianista acompañante, en este caso, interpretado por Jazmín Tiscornia. La Ferni explica que ellas no querían “un pianista que se siente y toque”, sino que ese rol también tuviera “su perfo”. “Nos imaginamos un pianista cansado, que no tuviera ganas de acompañar a estas dos cantantes. Cuando lo interpreta Jazmín es muy divertido, porque ella lo hace como este personaje que viene medio borracho, que no entiende nada, que está harto”, dice. El rol de la pianista normalmente hace de “paisaje de”, pero en este caso no es un paisaje menor: “es el paisaje sonoro que nos permite a nosotras flotar con las distintas melodías y con los distintos géneros musicales. Durante mucho tiempo lo hicimos con pistas, pero la obra crece tanto cuando hay un pianista… Algún día sería muy lindo hacer alguna Ópera Queer con orquesta”, reflexiona.

Tal vez por esta amplitud de registros, esta facilidad para vincular el virtuosismo del bel canto con el humor y el juego, el público de las Gyldenfeldt es muy variado. “Vienen desde cabecitas con el pelo muy blanco hasta un público mostri, joven, incluso adolescente. Creo que es por lo novedoso de traer géneros musicales y obras tan universales, como la Habanera de Carmen, a una forma más cercana”. Si en un momento la ópera fue algo exclusivo de la élite, lejos del alcance para muchas personas, Ópera Queer busca ser una herramienta para acercar estos géneros a barrios populares y festivales de acceso público. “Más que nunca en esta época decidimos apostar al teatro. Aunque estemos en espacios comerciales, siempre será un espectáculo popular: con promociones, 2x1, entradas accesibles o gratuitas para quienes lo necesiten. Es para el pueblo”, remarca.

“La Plata siempre estuvo cerca”, canturrea, y toma prestada la canción de Fito al ser consultada sobre su regreso a la ciudad de las diagonales. “Es un lugar que amamos, con el que tenemos mucha vinculación. Por eso volver y presentar por primera vez Ópera Queer en este formato que incluye a todo el equipo nos pone súper felices”, explica después de enumerar todos los centros culturales del under platense en los que alguna vez se presentó, haciendo gala de conocer muy bien la escena local. “Hacer el espectáculo así es una inversión muy grande: somos productoras, directoras, creadoras y cantantes; con nosotras trabajan otras ocho personas más, y nuestro único ingreso es la venta de entradas. No recibimos subsidios ni financiamiento de empresas: es un espectáculo full autogestivo”, dice y lanza, entre risas, un homenaje a Moria: “¡Somos mujeres del espectáculo! Y esperamos que el público nos acompañe. Estamos felices de presentarnos ahí para que vengan todas las amigas”, concluye.

“Ópera Queer” se presenta este viernes 15 de agosto a las 21hs en el Teatro Metro (calle 4 #978). Las entradas pueden adquirirse en la web del teatro.