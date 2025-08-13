Central habilita esta tarde la reserva de lugar y venta de plateas en el Gigante de Arroyito para las socias y socios que quieran presenciar el sábado el partido ante Deportivo Riesta. El técnico Ariel Holan recién mañana evaluará en el primer ensayo de fútbol de la semana el equipo posible para jugar la 5º fecha del torneo Clausura, con la chance de variante en el mediocampo.

Las socias y socios de Central que tengan paga la cuota de julio podrán hacer hoy, a partir de las 13, reserva de lugar en las tribunas generales del estadio para el partido que el canaya jugará el sábado a las 18.30 ante Deportivo Riesta. Los que no tienen la cuota al día podrán hacer el pago hasta las 11 de la mañana para luego estar habilitado en el sistema y reservar así su lugar en el Gigante. También se ofrecerán un remanente plateas (Cordiviola) a 40 mil pesos.

En cuanto al equipo, Holan aún no dio señales del once titular. Tampoco lo hará hoy en la práctica de Arroyo Seco. El ensayo de fútbol será mañana. La posibilidad de cambios en el mediocampo pone en riesgo la permanencia de Tomás O’Connor, quien ante Atlético Tucumán reemplazó a Federico Navarro.

Pero Giovanni Cantizano también peleará por ese puesto, dado que todos los problemas del equipo están en el juego ofensivo y en la generación de jugadas de riesgo. Porque más allá del bajo rendimiento por ahora el técnico no se cuestiona la permanencia de Jaminton Campaz.

En el entrenamiento de hoy, por su parte, el técnico evaluará a Santiago López, quien se recupera de un esguince de tobillo y apunta a estar disponible en el clásico con Newell’s del sábado 23 en el Gigante. El ex Independiente podría estar el fin de semana entre los relevos.