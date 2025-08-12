Desde Río de Janeiro

Desde que George Bush declaró que el Estado ya no era una solución sino un problema, el neoliberalismo comenzó a extenderse por todo el mundo como el modelo adoptado por el capitalismo. Abandonó las formas distintivas de desarrollismo que lo habían caracterizado durante el largo ciclo expansivo del capitalismo, la segunda posguerra.

En la transición de un largo ciclo a otro, el continente se vio afectado por la expansión del modelo neoliberal, que, en la última década del siglo pasado, fue adoptado por casi todos los países latinoamericanos. Un Estado mínimo, la centralidad de los ajustes fiscales y la prioridad del modelo neoliberal fueron los rasgos definitorios de esa década.

En respuesta a esta tendencia, la primera década y media del siglo XXI fue, por el contrario, un período dominado por el antineoliberalismo. La priorización de las políticas sociales, el fortalecimiento del Estado y la promoción de los procesos de integración regional se convirtieron en predominantes en todo el continente.

El continente se convirtió en el epicentro de la lucha antineoliberal global, proclamando a los principales líderes políticos del mundo (Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, Lula, Néstor Kirchner, entre otros) como líderes de estas luchas. Durante una década y media, este fue el panorama predominante en el continente.

A partir de ese momento, se produjo una contraofensiva de la derecha, con intentos de golpe de Estado como en Brasil y Bolivia, así como otras formas de reinstauración de gobiernos neoliberales. Países como Ecuador, Argentina y Brasil comenzaron a tener gobiernos neoliberales.

Esta contraofensiva duró poco porque el neoliberalismo no tiene nada que ofrecer ante las enormes necesidades de la población. Por lo tanto, hoy el continente cuenta con gobiernos antineoliberales en Brasil, México, Uruguay, Honduras, Colombia y Venezuela. Gobiernos que priorizan las políticas sociales, en un continente que sigue siendo el más desigual del mundo. Pero sigue siendo el epicentro, la vanguardia en la lucha contra el neoliberalismo.

Argentina tuvo alrededor de siete años de gobiernos kirchneristas, que implementaron políticas antineoliberales con gran éxito. Hasta que ciertas circunstancias pusieron fin a este período y permitieron la elección de un presidente de extrema derecha.

El gobierno de Javier Milei llegó a representar el eje neoliberal, una minoría en el continente. Milei fue elegido basándose en el rechazo histórico al peronismo y los errores cometidos por gobiernos identificados con este movimiento.

Comenzó a implementar políticas de Estado mínimo, con un enfoque central en el ajuste fiscal y alianzas internacionales con Estados Unidos e Israel. Empezó a desmantelar el Estado argentino mediante la privatización y el desmantelamiento de las organizaciones de derechos humanos. Incluso llegó a afirmar que "entre el Estado y la mafia", él prefería la mafia.

La alianza histórica entre Brasil y Argentina, establecida con el abrazo entre Lula y Néstor Kirchner a principios de siglo, continuó en la alianza entre los gobiernos de Cristina Kirchner y Dilma Rousseff. Este proceso solo fue interrumpido por el gobierno de Bolsonaro en Brasil y, ahora, por el de Milei en Argentina.

A pesar del aumento arancelario que afecta a la economía brasileña, se prevé que las economías brasileña y mexicana, también afectadas por las medidas de la administración Trump, seguirán liderando la recuperación económica de América latina.

La creación de los BRICS constituye el nuevo marco organizativo para el Sur Global, que incluye, por primera vez, a Rusia, China y Brasil, que representa a América latina dentro de los BRICS. Este es el panorama político internacional de la primera mitad del siglo XXI, la primera del declive del imperialismo estadounidense y el auge del Sur Global.